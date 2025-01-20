Провалили оборону Харьковщины в 2024 году: задержали двух генералов, в СМИ назвали имена (фото)

По данным следствия, бездействие военных позволило российской армии захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района. Противник смог продвинуться на 10 км в глубину оборонительной полосы.

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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ двух генералов и полковника, которые не обеспечили надлежащую защиту Харьковской области во время наступления россиян в мае 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 20 января.

Среди задержанных — бригадный генерал, который командовал оперативно-тактической группировкой "Харьков", генерал-лейтенант, руководивший 125-й отдельной бригадой Территориальной обороны, и полковник, возглавлявший 415-й батальон этой бригады.

Расследование установило, что чиновники не организовали надлежащую подготовку оборонительных рубежей в приграничных районах Харьковщины и потеряли контроль над боевыми действиями во время повторного наступления российских войск на областной центр.

Кроме того, по данным следствия, они нарушили требования боевых уставов во время укрепления оборонительных позиций в зоне ответственности. В ходе боя они не применили все доступные средства для сдерживания и отражения агрессора, что привело к потере части территории восточного региона, где до сих пор продолжаются интенсивные бои.

В ГБР отметили, что эти действия позволили войскам РФ захватить часть территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района.

"Противник, развивая успех, завладел позициями подразделений первого и второго эшелона батальонов, что привело к потере личного состава, проникновению противником в полосу обороны на расстояние до 10 км в глубину и потере контроля над частью территории вдоль государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели экспертизы, которые подтвердили факты халатности и преступных действий фигурантов.

На основе собранных доказательств задержанным будет сообщено о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

халатное отношение к военной службе в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425);

организация самовольного оставления поля боя (ст. 429).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

По данным "Украинской правды", задержаны бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковника Илья Лапин.

Напомним, 16 января ГБР сообщило о подозрении бывшему командиру бригады ТРО, который обеспечил выплаты своей жене в сумме более 922 тысяч гривен за фиктивное участие в боевых действиях.

8 января ГБР задержало командира одной из рот 155 бригады "Анна Киевская", который ушел в СЗЧ и подстрекал на это своих бойцов.