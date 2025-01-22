За генерала Галушкіна внесли 5 млн грн, випустили з СІЗО, а потім арештували: що сказали в ДБР

Під час наступу РФ на Харків весною 2024 року бійці ЗСУ отримували невірні накази тодішнього командувача ОТУ "Харків", пояснили в ДБР. Слідчі отримали нові факти, тому оголосили про новий арешт.

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Через те, що екскомандувач оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Харків" ігнорував дані розвідки, підрозділи ЗС РФ у травні 2024 року увірвались на територію Липецької громади Харківської області. Екскомандувач не вірив у наступ ворога, внаслідок цього загинули, отримали поранення, зникли безвісти бійці ЗСУ, а росіяни наблизились до Харкова на відстань артилерійського пострілу. Топофіцеру вручили підозру, обрали запобіжний захід, і він виходив з СІЗО, під заставу в 5 млн грн. Про відповідальність колишнього очільника ОТУ "Харків", про нові дані справи і про новий арешт розповіла пресслужба Державного бюро розслідування.

Затримання генералів - нові підозри ДБР генралу Юрію Галушкіну

Затримання генералів — заява ДБР 22 січня

Пресслужба ДБР пояснила, чому затримала генерала Галушкіна на виході з СІЗО. Як з'ясувалось, протягом доби слідчі виявили нові факти справи про провал оборон Харківської області, внаслідок чого росіяни захопили частину Липецької громади. Правоохоронці висунули фігурант нові підозри, додавши до попередньої ч. 4 ст. 425 (недбальство на службі), нову — ст. 429 (самовільне залишення частини або відмова воювати). Покарання за першою підозрою — тюрма на термін від п'яти до восьми років, за другою — від п'яти до десяти років.

Які факти навели в ДБР щодо справ Галушкіна:

проігнорував дані розвідки про накопичення військових ЗС РФ біля кордону Харківської області;

не вірно оцінив ймовірність наступу ворога, бо проігнорував розвідників. Згідно з даними слідчих, генерал вважав наступ РФ "малоймовірним";

віддавав невірні накази, які призвели до втрати бійців та окупацію території України;

через прорахунки командування та відступ підрозділів 125 бригади ТрО росіяни зайшли на відстань 10 км та знов отримали можливість діставати артилерією до Харкова.

"В результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців. Колишнього командувача затримано", — підсумували в ДБР.

У повідомленні пресслужби відомства нагадали про підрозділи, як, як підозрюють, провали оборону Харківської області: 125 окрема бригада тероборони, 415 стрілецький батальйон 23 ОМБр ЗСУ, ними керували командири з ОТУ "Харків".

Зазначимо, 20 січня ДБР та СБУ повідомили про затримання трьох топофіцерів ЗСУ, яких підозрюють у провалі оборони Харківської області у травні 2024 року. Видання УП встановило, що ідеться про бригадного Юрія Галушкіна, а також про генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Нагадуємо, 22 січня військовий ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, які він вбачає небезпеки у карних справах проти командирів Сил оборони. Тим часом аналітик проєкту DeepState пояснили, що, на їхню думку, відбувалось під час наступу РФ на Харківську область.