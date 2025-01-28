Будуть наслідки: боєць ЗСУ про справу генералів та наступ РФ в Харківській області (відео)

Через можливі помилки командирів під Харковом загинув учасник Революції Гідності Микола Коханівський, заявив військовий Ігор Луценко. Він запевнив, що буде добиватись справедливості у справі генералів.

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Справа проти топгенералів ЗСУ, яких підозрюють у провалі оборони Харківської області весною 2024 року, дещо схожа на справу Майдану, яка тягнеться багато років без вироків. При цьому не ясно, чи якісно ведуть розслідування цивільні слідчі. Водночас, справа потрібна, оскільки треба говорити про проблеми солдатів, у яких не має можливості відстояти справедливість. Про справу генералів, про її наслідки і про оборону Харківщини військовий ЗСУ, у минулому нардеп, Ігор Луценко розповів в ефірі медіа NV.

Справа генералів - інтерв'ю Ігоря Луценка

Справа генералів — заява Луценка

Луценко згадав про свого побратима Миколу Коханівського, якого знав з часів Революції Гідності, і який загинув під час наступу РФ на Харківському напрямку у 2024 році через ймовірні помилки командирів. Після цього пояснив, що під час війни за усі події на фронті та біля фронту відповідають саме військові, тому їм не можна займатись "бездіяльністю та окозамилюванням". На його думку, процес над топгенералами правильний, і якщо їх визнають винними, то це стане "прецедентом, на який можна буде вже посилатися". Крім того, військовий пояснив, що бачився з одним з генералів, справа якого розслідується ДБР, але не може сказати з впевненістю, винен генерал чи ні. Однак Луценко бачить проблему: не впевнений, що цивільні слідчі "взагалі зрозуміли, що це ті обвинувачення, які мусять бути, а не інші".

"[Коханівський] загинув, я вважаю, саме через те, що Харківська оборонна операція була неналежним чином і спланована, і не належним чином виконала. Я не знаю, в чому завинив зараз Галушкін. Те, як він до мене якось так поставився свого часу, це не є приводом вимагати його негайного засудження", — наголосив військовий.

На думку співрозмовника журналістів, справа генералів, ймовірно, буде схожа на довготривалі суди над людьми, які чинили злочини під час Майдану. Крім того, він погодився, що події під Харковом перегукуються з першими днями вторгнення РФ. Військовий заявив, що "буде добиватись справедливості" і що очікує наслідків.

"Це досить подібна історія. Вона буде мати значні і довгограючі наслідки для багатьох людей", — сказав він.

У ефірі NV військовий розповів про безправність солдатів, які не можуть нічого вдіяти, навіть коли їм присилаються браковані міни та дрони. Солдати перебувають у повній владі командирів, і немає механізму, яким би люди могли захиститись, заявив Луценко. Крім того, боєць згадав про контррозвідку, яка приходила до нього через пости у соцмережах. На його думку, це "абсолютно нездорова реакція", оскільки він не розкриває ніяких таємниць.

"Люди в контррозвідці займаються не своїми обов'язками, вони займаються просто затиканням рота комусь. Вони дзвонять моїм безпосередньо командирам. Я абсолютно об'єктивні речі розказую", — заявив Луценко.

Ігор Луценко — на сьогодні є військовослужбовцем ЗСУ, а до того — народним депутатом Верховної Ради 8 скликання, громадським активістом, учасником Революції Гідності. На сторінці Facebook військового можна відшукати допис з його реакцією на справу генералів. Він написав про проблеми з фортифікаціями, які виявив його побратим Коханівський, про враження від командирів, які керували обороною, та про погані наслідки, якщо будуть закриватись очі на помилки командування.

Справа генералів - допис Луценка у Facebook Фото: Скриншот Справа генералів - оцінки Луценка у Facebook Фото: Скриншот

ДБР про справу генералів

Зазначимо, 20 січня ДБР повідомило про затримання трьох топвійськових ЗСУ, причетних до оборони Харківської області під час повторного наступу РФ весною 2024 року. Під слідством двоє генералів та один майор. Їх підозрюють у недбалості під час налагодження оборони, внаслідок чого росіяни прорвались вглиб України на 10 км та було втрачено загиблими, пораненими, полоненими певну кількість бійців Сил оборони.

Нагадуємо, військовий ЗСУ Євген Ієвлєв пояснив, чому, на його думку, небезпечно вести справи проти командирів.