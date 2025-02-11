Генерал Наєв призначений командиром тактичної групи під Великою Новосілкою: що відомо, — ЗМІ

Щоб керувати тактичною групою, генерал-лейтенант Сергій Наєв повинен перебувати у штаті ЗСУ, пояснив журналіст Юрій Бутусов. Оскільки він не в штаті, то з призначенням виникли проблеми.

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Генерал-лейтенант Сергій Наєв, екскомандувач Об'єднаними силами, отримав наказ очолити тактичну групу у Великій Новосілці на Донбасі. При цьому військовий не може стати командиром тактичної групи через бюрократичні перепони. Про нове призначення Наєва головний редактор "Цензор.нет" та воєнний журналіст Юрій Бутусов написав на сторінці Facebook.

Допис Бутусова з'явився у мережі опівдні 11 лютого. Журналіст повідомив, що дізнався про призначення Наєва від власних анонімних джерел. Генерал має стати командиром тактичної групи (ТГР) ЗСУ — тимчасового об'єднання підрозділів, які виконують бойову задачу у Великій Новосілці на Донбасі. Втім, з призначенням виникла проблема, вказано у дописі. І через цю проблему Наєв не може виконати наказ, про що і повідомив командуванню, підсумував Бутусов.

Генерал Наєв — подробиці призначення

Як з'ясувалось, командир тактичної групи — це позаштатна посада в тимчасовому об'єднанні військ. Щоб отримати призначення, людина має входити у штат ЗСУ. Але Наєв — не у штаті, а просто перебуває у розпорядженні Міністерства оборони, пояснив Бутусов. На цю проблему звернув увагу сам генерал, коли дізнався про призначення, написав журналіст. Також він зауважив, що наказ начебто віддав президент України Володимир Зеленський.

Журналіст висловив припущення, чому Наєва відправляють на фронт після того, як весною 2024 року зняли з посади командувача Об'єднаними силами. На думку Бутусова, це відповідь на заяву генерала про неготовність української влади до вторгнення РФ.

На сторінці Facebook Сергія Наєва немає інформації про нове призначення.

Що розповіли про Наєва інші медіа

Заяву Бутусову підтвердили також джерела агентства "Інтерфакс-Україна". Інших деталей ці джерела не додали.

Медіа "Українська правда" отримали розширену інформацію. Джерела журналістів підтвердили призначення, але не знають дату наказу. Крім того, вони уточнили, що посаду командира ТГР може займати людина поза штатом. Наприклад, саме так призначено керівника ОТУ "Донецьк" генерал-майора Віктора Нікітюка, ідеться у статті.

Зазначимо, 10 лютого у YouTube-каналі УП вийшло інтерв'ю генерала Наєва. Генерал розповів про перші дні російського вторгнення у лютому 2022 року. З його слів, військові не отримували документів, у яких влада офіційно підтверджувала б наступ росіян. Крім того, він пояснив, що в України є можливість вийти на кордони 1991 троку. На його думку, щоб досягнути цього, Захід має надати українцям максимальну кількість озброєння.

Нагадуємо, у січні Державне бюро розслідування повідомило про затримання двох генералів та полковника, яких підозрюють у провалі оборони Харківської області весною 2024 року.