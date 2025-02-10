"Ми можемо": генерал Наєв назвав умову, за якої ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року

Генерал зауважив, що українська армія залежна від постачання з країн-партнерів. Але коли постачатись буде достатньо — то виконання цих завдань реальне.

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Українським військовим цілком під силу вийти на кордони 1991 року та навіть створити буферну зону навколо України. Все залежить від постачання зброї та боєприпасів. Про це розповів екскомандувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Наєва, плани вийти на кордони 1991 року цілком реальні. Та пояснив, як працює схема.

"Визначається політична мета. Військові проводять розрахунки, подають політикам. Для того, щоб вийти на кордони 1991 року, нам необхідно стільки воїнів, нам необхідно стільки ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняється, тоді ми виходимо на кордони 1991 року", — пояснив генерал Наєв.

Генерал Наєв зауважив: якщо партнери "дадуть стільки, скільки необхідно, щоб вийти на кордони 1991 року, то це відбудеться". І нагадав, що керівництво України постійно на цьому наголошує.

Він зауважив, що ЗСУ залежні від постачання зброї та боєприпасів з країн-партнерів, а тому "наші можливості на цей час дещо обмежені".

"Я б хотів, щоб українська армія мала більше ресурсів і більше можливостей, відповідно, для того, щоб звільнити окуповані території військовим шляхом і досягти перемоги. Чи відбудеться збільшення цих можливостей у подальшому? Я буду тільки радий цьому. Але головне завдання будь-якого командира на полі бою — це виконати завдання з найменшими втратами, щоб зберегти людей", — додав Сергій Наєв.

На його думку, у колективного Заходу наявний ресурс, щоб забезпечити підтримку українській армії. Наєв сказав, що економіка РФ "дорівнює економіці Канади". А економіка всього Європейського Союзу "значно перебільшує економіку Росії".

"Тому питання полягає в площині не чи здатні вони, а чи спроможні вони прийняти таке рішення", — резюмував генерал Наєв.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов дав інтерв'ю, в якому порадив не чекати перемоги найближчим часом. Але нагадав, що найближчим часом відбудеться Мюнхенська безпекова конференція, яка має принести Україні хороші новини.