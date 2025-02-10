"Мы можем": генерал Наев назвал условие, при котором ВСУ выйдут на границы 1991 года

Генерал отметил, что украинская армия зависима от поставок из стран-партнеров. Но когда поставляться будет достаточно — то выполнение этих задач реально.

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Украинским военным вполне по силам выйти на границы 1991 года и даже создать буферную зону вокруг Украины. Все зависит от поставок оружия и боеприпасов. Об этом рассказал экс-командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Украинской правде".

По словам Наева, планы выйти на границы 1991 года вполне реальны. И объяснил, как работает схема.

"Определяется политическая цель. Военные проводят расчеты, подают политикам. Для того, чтобы выйти на границы 1991 года, нам необходимо столько воинов, нам необходимо столько ракет, боеприпасов, танков, артиллерийских орудий. И тогда, если это удовлетворяется, тогда мы выходим на границы 1991 года", — пояснил генерал Наев.

Генерал Наев отметил: если партнеры "дадут столько, сколько необходимо, чтобы выйти на границы 1991 года, то это произойдет". И напомнил, что руководство Украины постоянно это подчеркивает.

Он отметил, что ВСУ зависимы от поставок оружия и боеприпасов из стран-партнеров, а потому "наши возможности в настоящее время несколько ограничены".

"Я бы хотел, чтобы украинская армия имела больше ресурсов и больше возможностей, соответственно, для того, чтобы освободить оккупированные территории военным путем и достичь победы. Произойдет ли увеличение этих возможностей в дальнейшем? Я буду только рад этому. Но главная задача любого командира на поле боя — это выполнить задание с наименьшими потерями, чтобы сохранить людей", — добавил Сергей Наев.

По его мнению, у коллективного Запада имеется ресурс, чтобы обеспечить поддержку украинской армии. Наев сказал, что экономика РФ "равна экономике Канады". А экономика всего Европейского Союза "значительно преувеличивает экономику России".

"Поэтому вопрос заключается в плоскости не способны ли они, а способны ли они принять такое решение", — резюмировал генерал Наев.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов дал интервью, в котором посоветовал не ждать победы в ближайшее время. Но напомнил, что в ближайшее время состоится Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна принести Украине хорошие новости.