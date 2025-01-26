ЗСУ не вийшли з Великої Новосілки: чи є загроза оточення (карта)

ЗС РФ не зможуть продовжувати наступ з Великої Новосілки на Донбасі. Річка Мокрі Яли стала перепоною для подальших просувань, розповіли українські бійці.

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У Великій Новосілці Донецької області, де тривають бої за населений пункт, немає загрози оточення українських підрозділів. Про це повідомили бійці 110 ОМБр.

"Одразу зазначимо, загрози оточенню наших підрозділів немає. Наші захисники бʼються як леви з надзвичайною хоробрістю", — йдеться у повідомленні.

Бійці розповіли, що ЗС РФ великими силами піхоти намагався блокувати українські опорні пункти. В результаті чого застосування техніки з української та російської сторін звелося нанівець. Так все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення, знищувалося.

Велика Новосілка на карті

За їхніми словами, по артилерії та FPV-дронах у них з ворогом приблизний паритет, проте росіяни мають велику перевагу в кількості піхоти.

"Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання. З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", — повідомили в 110 бригаді.

Військовослужбовці наголосили, що продовжувати наступ з населеного пункту в ЗС РФ не вийде. Зокрема, виникла типова ситуація — "головне зробити флаговтик". Тоді як річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення підрозділів Сил оборони, стала перепоною для просування ЗС РФ.

"Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами. Щодо самого міста, цілих будівель в населеному пункті не залишилось", — додали в бригаді.

Нагадаємо, 24 січня аналітики DeepState повідомили, що російські підрозділи дійшли до центру Великої Новосілки Донецької області. За їхніми словами, противник продовжує зачистку.

23 січня у DeepState зауважили, що ворог захопив Нововасилівку в Донецькій області. Так є "чимало" загиблих серед українських бійців, проте у ворога втрат "набагато більше".