ВСУ не вышли из Великой Новоселки: есть ли угроза окружения (карта)

ВС РФ не смогут продолжать наступление из Великой Новоселки на Донбассе. Река Мокрые Ялы стала преградой для дальнейших продвижений, рассказали украинские бойцы.

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В Великой Новоселке Донецкой области, где продолжаются бои за населенный пункт, нет угрозы окружения украинских подразделений. Об этом сообщили бойцы 110 ОМБр.

"Сразу отметим, угрозы окружению наших подразделений нет. Наши защитники сражаются как львы с чрезвычайной храбростью", — говорится в сообщении.

Бойцы рассказали, что ВС РФ большими силами пехоты пытался блокировать украинские опорные пункты. В результате чего применение техники с украинской и российской сторон свелось на нет. Так все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения, уничтожалось.

Великая Новоселка на карте

По их словам, по артиллерии и FPV-дронам у них с врагом приблизительный паритет, однако россияне имеют большое преимущество в количестве пехоты.

"Но крови мы у них хорошо попили и продолжаем кровопускание. Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не значит, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника", — сообщили в 110 бригаде.

Военнослужащие отметили, что продолжать наступление из населенного пункта у ВС РФ не получится. В частности, возникла типичная ситуация — "главное сделать флаговтик". Тогда как река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения подразделений Сил обороны, стала преградой для продвижения ВС РФ.

"Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами. Что касается самого города, целых зданий в населенном пункте не осталось", — добавили в бригаде.

Напомним, 24 января аналитики DeepState сообщили, что российские подразделения дошли до центра Великой Новоселки Донецкой области. По их словам, противник продолжает зачистку.

23 января в DeepState отметили, что враг захватил Нововасильевку в Донецкой области. Так есть "немало" погибших среди украинских бойцов, однако у врага потерь "гораздо больше".