Окружение ВСУ в Великой Новоселке: командование отрицает, блогеры говорят о сверхсложной ситуации

Украинские блогеры и военные утверждают, что все дороги населенного пункта простреливаются, затруднена логистика и эвакуация. В ОСУВ "Хортица" говорят, что ВСУ могут выйти.

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В сети бойцы и военные блогеры стали распространять информацию об окружении подразделений Сил обороны, которые находятся в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" отрицает эту информацию и заявляет, что все под контролем, и принимаются меры по усилению подразделений.

"Силы обороны Украины ведут изнурительные бои с превосходящим противником на соответствующих позициях и рубежах. Действия воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений. Командованием принимаются меры по усилению подразделений, обеспечение необходимыми средствами для ведения боя, усиление и обеспечение флангов. Также спланированы мероприятия по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможных вариантов ее развития", — говорится в сообщении.

В командовании распространение информации о формировании котла в Великой Новоселке назвали информационной операцией врага, чтобы расшатать общественные настроения, дезориентировать и подорвать доверие к военному руководству и Силам обороны.

"Как следствие — снижение устойчивости защитников Украины и содействие ведению своей наступательной операции. Враг использует информацию как оружие, умело прячась за источниками ее подачи", — говорят в ОСУВ "Хортица".

Что говорят об окружении ВСУ в Великой Новоселке военные блогеры и бойцы

Военный блогер Богдан Мирошник считает, что ОСУВ "Хортица" скрывает истинное положение дел в районе Великой Новоселки и выйти оттуда так легко, как говорит командование, бойцы не смогут.

"Представитель ОСУВ "Хортица" заявил, что "никакого оперативного окружения Великой Новоселки нет", и добавил, что "выйти оттуда можно без вопросов". Ну-ну. От создателей "СОУ обороняют восточную часть Курахово", когда из города уже полностью вышли. Проездных дорог под контролем там уже давно нет. Все перерезано. Грунтовые дороги — пристреляны. Враг сузил зону нашей обороны до прямоугольника 2,5 на 4 км", — проинформировал он.

Блогер добавил, что "свободный" выход сопровождается потерями, потому что FPV-дроны, мины, сбросы и артиллерия врага круглосуточно следят за путями отхода.

"Логистика и эвак почти невозможны по тем же причинам. Там уже полное окружение формируется после потери Временки, не то, что оперативное. А оперативное окружение Великой Новоселки уже больше двух недель существует. Я когда выхожу на связь с ребятами, которые сейчас там обороняются — я не знаю, выйдут ли они на связь еще раз. А некоторые рассказывают, что "оперативного окружения нет", бл*дь", — написал он.

Военнослужащий 24 ОШБр Станислав Бунятов выразил надежду, что украинские подразделения выведут, пока ситуация не усложнилась окончательно.

"Остается только надеяться, что людей выведут, или уже вывели из Великой Новоселки, ни местность, ни оперативная обстановка не позволяют держать там оборону", — отметил он.

Такого же мнения придерживается другой военный — лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"К сожалению, по Большой Новоселке все почти решено, но теперь активно стоит вопрос подготовлены ли рубежи за данным населенным пунктом, ведь фактически за ней одни степи и поля и достаточно мало естественных или искусственных преград. Поэтому при отсутствии построенных должным образом инженерных сооружений, могут быть плохие дела", — написал он.

Напомним, что 23 января издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что после трех лет боев ВСУ были вынуждены отступить из Великой Новоселки со значительными потерями. Военная ситуация на востоке Украины за последние дни резко обострилась.