В ОСУВ "Хортица" заявили о "риске оперативного окружения" возле Великой Новоселки (карта, видео)

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, Великая Новоселка находится в довольно затруднительном положении. Силы обороны делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника.

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22 января швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung опубликовало материал, в котором говорится, что Вооруженные силы Украины оказались в критической ситуации в районе села Великая Новоселка Донецкой области. По данным журналистов, украинские подразделения окружены с трех сторон и пытаются добраться до безопасных территорий. В ОСУВ "Хортица" прокомментировали ситуацию вокруг населенного пункта Великая Новоселка, отметив, что "Силы обороны ведут изнурительные бои с превосходящим противником на соответствующих позициях и рубежах".

Отмечается, что действия воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери противнику, а также не допустить прорывов обороны и окружений.

"Командованием принимаются меры по усилению подразделений, обеспечению необходимыми средствами для ведения боя, усилению и обеспечению флангов. Также спланированы мероприятия по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможных вариантов ее развития", — говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что ведение боевых действий сопровождается информационными операциями. Главной целью российских пропагандистов является расшатывание общественных настроений, дезориентация и подрыв доверия к военному руководству и Силам обороны.

Ситуация в Великой Новоселке по состоянию на 23 января Фото: deepstatemap.live

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что Великая Новоселка находится в довольно затруднительном положении. По его словам, украинские защитники делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника.

"Полного окружения там нет. Есть риск оперативного окружения, но предпринимаются усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку, хотя они пытаются взять их под огневой контроль", — рассказал Трегубов.

Он пояснил, что поселок "разрезает" река, что ограничивает маневры. Проблемой является и то, что на этом направлении, как и на многих других, россияне имеют количественное преимущество.

Напомним, военнослужащий с позывным "Мучный" сообщил о боях за трассу Покровск-Константиновка.

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