3 км до стелы "Донецкая область": ВС РФ атакуют трассу Покровск-Константиновка, — военный

Военный с позывным "Мучный" рассказал, что враг обходит Удачное и продвигается вблизи Котлино. Военнослужащий "Алекс" подтверждает информацию об активных наступательных действиях на Покровском направлении, а в Генштабе отмечали об атаках в этих населенных пунктах.

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Российские оккупанты пытаются давить на Донбасс — речь идет о Покровском и Мирноградском направлениях. Подробностями поделился военнослужащий с позывным "Мучный".

Он отметил, что враг активно атакует в районе поселка Удачное, что в Покровском районе Донецкой области. Вооруженные Силы Российской Федерации обходят населенный пункт с юга и продвигаются к большой железнодорожной станции.

Ситуация в Удачном Фото: DeepStateMAP

Также "Мучный" добавил, что российские военные продвигаются севернее населенного пункта Котлино Покровской городской общины Донецкой области. Там они закрепляются на рубежах агрофермы.

Ситуация в населенном пункте Котлино Фото: DeepStateMAP

"Так же они смогли занять вентствол шахты западнее села. Здесь ситуация довольно сложная и вынуждает нас постоянно добавлять новые силы", — добавил военный.

Он отметил, что в противном случае бои скоро могут сместиться на север от Удачного, в район шахты "Южнодонбасская".

Кроме этого, ВС РФ начали двигаться в направлении села Зеленое Поле, что в Волновахском районе Донецкой области, дойдя до его окрестностей. Сейчас идут бои за трассу Покровск-Константиновка, однако украинским военным удается ее удерживать.

Военный с позывным "Алекс" добавил, что враг перешел дорогу между Котлиным и Удачным и продолжает наступать.

"А там дело в том, что вообще большие поля и посадки, они их просто зачищают и перебегают. Поэтому за маленький промежуток времени большие имеют успехи", — рассказал он.

Военный сообщил о российских FPV-дронах в Сергеевке, что в Удачненской поселковой громаде Покровского района Донецкой области. Он добавил, что до блокпоста со стелой на въезде в Донецкую область около 3 км.

В Генеральном штабе 23 января сообщили, что на Покровском направлении россияне 62 раза штурмовали позиции Вооруженных сил Украины. В частности, атаки происходили вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Котлино, а также ВС РФ совершили авиаудары в районе Константиновки.

Напомним, 23 января аналитики проекта DeepState сообщили о захвате врагом села Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Кроме этого, ВС РФ продвинулись сразу вблизи 9 населенных пунктов, в частности: