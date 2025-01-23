3 км до стелы "Донецкая область": ВС РФ атакуют трассу Покровск-Константиновка, — военный
Военный с позывным "Мучный" рассказал, что враг обходит Удачное и продвигается вблизи Котлино. Военнослужащий "Алекс" подтверждает информацию об активных наступательных действиях на Покровском направлении, а в Генштабе отмечали об атаках в этих населенных пунктах.
Российские оккупанты пытаются давить на Донбасс — речь идет о Покровском и Мирноградском направлениях. Подробностями поделился военнослужащий с позывным "Мучный".
Он отметил, что враг активно атакует в районе поселка Удачное, что в Покровском районе Донецкой области. Вооруженные Силы Российской Федерации обходят населенный пункт с юга и продвигаются к большой железнодорожной станции.
Также "Мучный" добавил, что российские военные продвигаются севернее населенного пункта Котлино Покровской городской общины Донецкой области. Там они закрепляются на рубежах агрофермы.
"Так же они смогли занять вентствол шахты западнее села. Здесь ситуация довольно сложная и вынуждает нас постоянно добавлять новые силы", — добавил военный.
Он отметил, что в противном случае бои скоро могут сместиться на север от Удачного, в район шахты "Южнодонбасская".
Кроме этого, ВС РФ начали двигаться в направлении села Зеленое Поле, что в Волновахском районе Донецкой области, дойдя до его окрестностей. Сейчас идут бои за трассу Покровск-Константиновка, однако украинским военным удается ее удерживать.
Военный с позывным "Алекс" добавил, что враг перешел дорогу между Котлиным и Удачным и продолжает наступать.
"А там дело в том, что вообще большие поля и посадки, они их просто зачищают и перебегают. Поэтому за маленький промежуток времени большие имеют успехи", — рассказал он.
Военный сообщил о российских FPV-дронах в Сергеевке, что в Удачненской поселковой громаде Покровского района Донецкой области. Он добавил, что до блокпоста со стелой на въезде в Донецкую область около 3 км.
В Генеральном штабе 23 января сообщили, что на Покровском направлении россияне 62 раза штурмовали позиции Вооруженных сил Украины. В частности, атаки происходили вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Котлино, а также ВС РФ совершили авиаудары в районе Константиновки.
Напомним, 23 января аналитики проекта DeepState сообщили о захвате врагом села Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Кроме этого, ВС РФ продвинулись сразу вблизи 9 населенных пунктов, в частности: