ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись возле Часового Яра, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ отметили, что россияне 55 раз атаковали на Покровском направлении, однако информацию об оккупации Нововасильевки не комментировали.

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Российские оккупационные войска захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Нововасильевку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Нововасильевка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Нововасильевка на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся сразу вблизи 9 населенных пунктов, в частности:

в Великой Новоселке;

Новоандреевке;

возле Часового Яра;

Янтарного;

Петропавловки;

Ясенового;

Котлино;

Воздвиженки;

Барановки.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что на Покровском направлении россияне за последние сутки 55 раз пытались прорвать украинскую оборону.

В то же время информацию об оккупации Нововасильевки в Генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 16 января ВС РФ оккупировали Нескучное в Донецкой области, но ВСУ дали отпор возле Успеновки.

13 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили все многоэтажки в центральной части Торецка Донецкой области и постепенно забирают город под свой контроль.