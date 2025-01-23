ЗС РФ окупували село на Донеччині та просунулись біля Часового Яру, — DeepState (мапа)

В Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни 55 разів атакували на Покровському напрямку, проте інформації щодо окупації Нововасилівки не коментували.

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Російські окупаційні війська захопили село Нововасилівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Нововасилівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Нововасилівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Нововасилівка на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся одразу поблизу 9 населених пунктів, зокрема:

у Великій Новосілці;

Новоандріївці;

біля Часового Яру;

Янтарного;

Петропавлівки;

Ясенового;

Котлиного;

Воздвиженки;

Баранівки.

В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось, що на Покровському напрямку росіяни за останню добу 55 разів намагалися прорвати українську оборону.

Водночас інформації щодо окупації Нововасилівки в Генштабі ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 16 січня ЗС РФ окупували Нескучне на Донеччині, але ЗСУ дали відсіч біля Успенівки.

13 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили усі багатоповерхівки у центральній частині Торецька Донецької області та поступово забирають місто під свій контроль.