3 км до стели "Донецька область": ЗС РФ атакують трасу Покровськ-Константинівка, — військовий

Військовий з позивним "Мучний" розповів, що ворог обходить Удачне та просувається поблизу Котлине. Військовослужбовець "Алекс" підтверджує інформацію щодо активних наступальних дій на Покровському напрямку, а в Генштабі зазначали про атаки в цих населених пунктах.

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Російські окупанти намагаються тиснути на Донбас — йдеться про Покровський та Мирноградський напрямки. Подробицями поділився військовослужбовець з позивним "Мучний".

Він зазначив, що ворог активно атакує в районі селища Удачне, що у Покровському районі Донецької області. Збройні Сили Російської Федерації обходять населений пункт з півдня і просуваються до великої залізничної станції.

Ситуація в Удачному Фото: DeepStateMAP

Також "Мучний" додав, що російські військові просуваються північніше від населеного пункту Котлине Покровської міської громади Донецької області. Там вони закріплюються на рубежах агроферми.

Ситуація в населеному пункті Котлине Фото: DeepStateMAP

"Так само вони змогли зайняти вентствол шахти західніше від села. Тут ситуація доволі складна і вимушує нас постійно додавати нові сили", — додав військовий.

Він наголосив, що в іншому випадку бої скоро можуть зміститись на північ від Удачного, в район шахти "Південнодонбаська".

Крім цього, ЗС РФ почали рухатись в напрямку села Зелене Поле, що в Волноваському районі Донецької області, дійшовши до його околиць. Нині відбуваються бої за трасу Покровськ-Константинівка, однак українським військовим вдається її утримувати.

Військовий з позивним "Алекс" додав, що ворог перейшов дорогу між Котлиним і Удачним і продовжує наступати.

"А там справа в тому, що взагалі великі поля і посадки, вони їх просто зачищають і перебігають. Тому за маленький проміжок часу великі мають успіхи", — розповів він.

Військовий повідомив про російські FPV-дрони в Сергіївці, що в Удачненській селищній громаді Покровського району Донецької області. Він додав, що до блокпоста зі стелою на в'їзді у Донецьку область близько 3 км.

В Генеральному штабі 23 січня повідомили, що на Покровському напрямку росіяни 62 рази штурмували позиції Збройних сил України. Зокрема, атаки відбувались поблизу населених пунктів Зелене Поле, Котлине, а також ЗС РФ здійснили авіаудари в районі Костянтинівки.

Нагадаємо, 23 січня аналітики проєкту DeepState повідомили про захоплення ворогом села Нововасилівка Покровського району Донецької області. Крім цього, ЗС РФ просунулись одразу поблизу 9 населених пунктів, зокрема: