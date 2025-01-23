3 км до стели "Донецька область": ЗС РФ атакують трасу Покровськ-Константинівка, — військовий
Військовий з позивним "Мучний" розповів, що ворог обходить Удачне та просувається поблизу Котлине. Військовослужбовець "Алекс" підтверджує інформацію щодо активних наступальних дій на Покровському напрямку, а в Генштабі зазначали про атаки в цих населених пунктах.
Російські окупанти намагаються тиснути на Донбас — йдеться про Покровський та Мирноградський напрямки. Подробицями поділився військовослужбовець з позивним "Мучний".
Він зазначив, що ворог активно атакує в районі селища Удачне, що у Покровському районі Донецької області. Збройні Сили Російської Федерації обходять населений пункт з півдня і просуваються до великої залізничної станції.
Також "Мучний" додав, що російські військові просуваються північніше від населеного пункту Котлине Покровської міської громади Донецької області. Там вони закріплюються на рубежах агроферми.
"Так само вони змогли зайняти вентствол шахти західніше від села. Тут ситуація доволі складна і вимушує нас постійно додавати нові сили", — додав військовий.
Він наголосив, що в іншому випадку бої скоро можуть зміститись на північ від Удачного, в район шахти "Південнодонбаська".
Крім цього, ЗС РФ почали рухатись в напрямку села Зелене Поле, що в Волноваському районі Донецької області, дійшовши до його околиць. Нині відбуваються бої за трасу Покровськ-Константинівка, однак українським військовим вдається її утримувати.
Військовий з позивним "Алекс" додав, що ворог перейшов дорогу між Котлиним і Удачним і продовжує наступати.
"А там справа в тому, що взагалі великі поля і посадки, вони їх просто зачищають і перебігають. Тому за маленький проміжок часу великі мають успіхи", — розповів він.
Військовий повідомив про російські FPV-дрони в Сергіївці, що в Удачненській селищній громаді Покровського району Донецької області. Він додав, що до блокпоста зі стелою на в'їзді у Донецьку область близько 3 км.
В Генеральному штабі 23 січня повідомили, що на Покровському напрямку росіяни 62 рази штурмували позиції Збройних сил України. Зокрема, атаки відбувались поблизу населених пунктів Зелене Поле, Котлине, а також ЗС РФ здійснили авіаудари в районі Костянтинівки.
Нагадаємо, 23 січня аналітики проєкту DeepState повідомили про захоплення ворогом села Нововасилівка Покровського району Донецької області. Крім цього, ЗС РФ просунулись одразу поблизу 9 населених пунктів, зокрема: