По информации швейцарских журналистов, ВСУ оказались в критической ситуации в районе Великой Новоселки: подразделения окружены с трех сторон, пытаются добраться до безопасных территорий, оставляя технику. По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники остановили 62 штурма.

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После трех лет боев ВСУ были вынуждены отступить из Великой Новоселки со значительными потерями. Военная ситуация на востоке Украины за последние дни резко обострилась. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

ВСУ оказались в критической ситуации в районе Великой Новоселки: подразделения, окруженные с трех сторон, пытаются добраться до безопасных территорий, оставляя технику. Военные, как отмечает издание, надеются на возможность бегства пешком или через реку.

Сценарий напоминает тяжелое отступление под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре, когда украинское командование, по мнению журналистов, слишком долго откладывало решение об уходе и отдало приказ об эвакуации уже когда ситуация стала почти безнадежной.

"Великая Новоселка, расположенная в 110 километрах к юго-западу, вероятно, падет еще быстрее. Хотя западной общественности это известно меньше, на протяжении трех лет город оставался важной частью оборонительных линий Украины и оплотом против дальнейшего продвижения России на юге Донбасса", — говорится в публикации.

После того как в последние месяцы войска Москвы неуклонно приближались к этому окружному центру, начиная с прошлой недели им удалось окружить его с трех сторон. На выходных под контролем ВС РФ оказался местный небольшой аэропорт, после чего начался штурм центральных жилых кварталов. Судя по всему, украинские защитники отрезаны от снабжения.

Великая Новоселка расположена между тремя реками. Хотя это выгодно для обороны, теперь это становится ловушкой для ВСУ, отмечают авторы публикации. Когда-то здесь проходила соединительная дорога между областными центрами Донецком и Запорожьем.

Украинским защитникам, которые находятся в Великой Новоселке, остается только надеяться добраться до безопасного места пешком через поле и на импровизированных паромах через реку Мокрые Ялы. Им придется оставить тяжелую военную технику.

Покровское направление: информация Генштаба

"На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергеевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улакли. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним, что министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ожидает завершения активной фазы войны в этом году.

Также сообщалось, что 23 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ВС РФ в Донецкой области расстреляли шестерых украинских военнопленных.