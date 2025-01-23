ЗСУ опинилися в критичній ситуації в районі Великої Новосілки, — Neue Zürcher Zeitung

За інформацією швейцарських журналістів, ЗСУ опинилися в критичній ситуації в районі Великої Новосілки: підрозділи оточені з трьох боків, намагаються дістатися до безпечних територій, залишаючи техніку. За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 62 штурми.

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Після трьох років боїв ЗСУ були змушені відступити з Великої Новосілки зі значними втратами. Військова ситуація на сході України за останні дні різко загострилася. Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

ЗСУ опинилися в критичній ситуації в районі Великої Новосілки: підрозділи, оточені з трьох боків, намагаються дістатися до безпечних територій, залишаючи техніку. Військові, як зазначає видання, сподіваються на можливість втечі пішки або через річку.

Сценарій нагадує важкий відступ під Авдіївкою рік тому і під Вугледаром у жовтні, коли українське командування, на думку журналістів, занадто довго відкладало рішення про відхід і віддало наказ про евакуацію, вже коли ситуація стала майже безнадійною.

"Велика Новосілка, розташована за 110 кілометрів на південний захід, імовірно, впаде ще швидше. Хоча західній громадськості це відомо менше, протягом трьох років місто залишалося важливою частиною оборонних ліній України та оплотом проти подальшого просування Росії на півдні Донбасу", — йдеться в публікації.

Після того як останніми місяцями війська Москви неухильно наближалися до цього окружного центру, починаючи з минулого тижня їм вдалося оточити його з трьох боків. На вихідних під контролем ЗС РФ опинився місцевий невеликий аеропорт, після чого почався штурм центральних житлових кварталів. Судячи з усього, українські захисники відрізані від постачання.

Велика Новосілка розташована між трьома річками. Хоча це вигідно для оборони, тепер це стає пасткою для ЗСУ, зазначають автори публікації. Колись тут проходила сполучна дорога між обласними центрами Донецьком і Запоріжжям.

Українським захисникам, які перебувають у Великій Новосілці, залишається тільки сподіватися дістатися до безпечного місця пішки через поле та на імпровізованих поромах через річку Мокрі Яли. Їм доведеться залишити важку військову техніку.

Покровський напрямок: інформація Генштабу

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звіреве, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улаклі. Водночас ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах і позиціях наших військ", — ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що очікує завершення активної фази війни цього року.

Також повідомлялося, що 23 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ЗС РФ у Донецькій області розстріляли шістьох українських військовополонених.