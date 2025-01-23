"Один — мой": ВС РФ в Донецкой области расстреляли шестерых украинских военнопленных

Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных. Омбудсман направил информацию об этом преступлении в ООН и МККК.

Related video

В сети появилось видео, на котором россияне расстреляли в спину шестерых украинских военных, попавших в плен. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал преступление оккупантов.

Видео записали российские военные. На обнародованных кадрах зафиксировано, как каждого пленного убивают на глазах у других. Оккупанты приказывают "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучивает "Один — мой", перед тем, как выпустить очередь пуль в спину безоружного украинского бойца. Видео обрывается на моменте, когда седьмой военнопленный остается на земле. Его судьба пока неизвестна.

"Российская армия никогда не славилась достойным обращением с военнопленными и вот в очередной раз демонстрирует свою беспомощность и преступность", — отметил Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что уже передал информацию об этом преступлении в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). По его словам, отсутствие ответственности превратило преступление в системность.

В Офисе генпрокурора сообщили, что по факту расстрела начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По предварительным данным, во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и в дальнейшем расстреляли их.

В прокуратуре напомнили, что расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.

Напомним, 3 января в Донецкой области возле села Временка Волновахского района россияне в упор расстреляли двух пленных бойцов ВСУ.