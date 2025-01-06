Расстреляли в упор: оккупанты казнили двух пленных бойцов ВСУ на Донбассе

По данным следствия, оккупанты вывели двух пленных украинских военных из блиндажа под прицелом автоматов, а затем сознательно их расстреляли вопреки нормам международного права.

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Военное преступление ВС РФ совершили 3 января в Донецкой области возле села Времевка Волновахского района. Оккупанты после штурма украинских укреплений в упор расстреляли двух пленных бойцов ВСУ, сообщает 6 января Донецкая областная прокуратура.

По данным пресс-службы ведомства, во время штурма укреплений ВСУ возле села Времевка военнослужащие ВС РФ захватили позицию и взяли в плен двух украинских бойцов. Оккупанты вывели их из блиндажа, держа на прицеле автоматов.

В прокуратуре отмечают, что оккупанты сознательно пошли на нарушение норм международного гуманитарного права и расстреляли пленных в упор в голову.

"Оккупанты решили убедиться в гибели воинов и цинично осуществили по ним еще несколько выстрелов", — рассказали в пресс-службе.

Оккупанты в упор расстреляли двух пленных бойцов ВСУ под Времевкой

Следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях начали неотложные розыскные действия, чтобы установить обстоятельства расстрела и идентифицировать причастных к нему лиц. Руководство Донецкой областной прокуратуры начало досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Прокуроры подчеркнули, что убийство военнопленных является тяжким международным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций.

Напомним, 4 января пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ рассказала, как двое украинских штурмовиков взяли в плен 14 оккупантов.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ 23 декабря опубликовала видеодоказательства преступлений военных РФ в Украине. На видео российский оккупант отдает приказы о расстрелах и пытках местных жителей в поселке Невском Луганской области.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 10 декабря рассказал, сколько украинских военнопленных оккупанты расстреляли за последний год. По его словам, с начала 2024 года было известно о по меньшей мере 109 казненных пленных бойцов ВСУ.

Пресс-служба Офиса генерального прокурора 5 ноября 2024 года сообщала, что оккупанты казнили шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении.