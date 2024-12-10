Омбудсман рассказал, сколько военнопленных ВСУ россияне расстреляли за последний год

По словам Дмитрия Лубинца, в предыдущие годы количество казненных россиянами украинских военнопленных составляло 177 человек. Большинство из казней — это расстрелы в упор.

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С начала 2024 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных", — сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что это официально подтвержденные случаи, значительная часть из них — расстрелы в упор.

По его словам, за предыдущие годы полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 177 случаев казни украинских защитников оккупантами.

"Россияне часто нарушают права военнопленных. Мы эту информацию получали через возможности наших разведывательных и правоохранительных органов. К сожалению я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права", — отметил Лубинец.

Что нарушают россияне, когда казнят военнопленных

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Женевские конвенции — это четыре самостоятельных международных договора созданы в 1949 году. Из них третья конвенция касается именно обращения с военнопленными, в частности ею запрещено убийство, пытки и издевательства над военнопленными.

"Любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, держащего в плену, которые вызывают смерть или создают серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под его охраной, запрещаются и будут рассматриваться как серьезное нарушение настоящей Конвенции. В частности, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью или медицинским или научным экспериментам любого характера, которые не обоснованы потребностью в проведении медицинского, стоматологического или стационарного лечения военнопленного и не осуществляются в его интересах", — говорится в статье 13 Конвенции.

Так же военнопленные всегда должны быть защищены, в частности, от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

Напомним, 5 ноября пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что российские военные во время наступления на город Селидово 23 октября расстреляли трех захваченных в плен украинских бойцов, а 1 ноября убили еще трех пленных военных ВСУ во время штурма на Покровском направлении.

27 октября лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" сообщал, что ВС РФ расстреливают гражданских в Селидово.