Омбудсман розповів, скількох військовополонених ЗСУ росіяни розстріляли за останній рік

За словами Дмитра Лубінця, у попередні роки кількість страчених росіянами українських військовополонених становила 177 осіб. Більшість зі страт — це розстріли впритул.

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Від початку 2024 року російські окупанти стратили щонайменше 109 українських військовополонених. Про це в етері телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених", — сказав Лубінець.

Він наголосив, що це офіційно підтверджені випадки, значна частина з них — розстріли впритул.

За його словами, за попередні роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано 177 випадків страти українських захисників окупантами.

"Росіяни часто порушують права військовополонених. Ми цю інформацію отримували через можливості наших розвідувальних та правоохоронних органів. На жаль я не міг виходити і публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права", — зазначив Лубінець.

Що порушують росіяни, коли страчують військовополонених

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Женевські конвенції — це чотири самостійних міжнародних договори, створені у 1949 році. З них третя конвенція стосується саме поводження з військовополоненими, зокрема нею заборонено вбивство, катування та знущання з військовополонених.

"Будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які спричиняють смерть або створюють серйозну загрозу здоров'ю військовополоненого, що перебуває під її охороною, забороняються та будуть розглядатись як серйозне порушення цієї Конвенції. Зокрема, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню або медичним чи науковим експериментам будь-якого характеру, які не обґрунтовані потребою у проведенні медичного, стоматологічного або стаціонарного лікування військовополоненого та не здійснюються в його інтересах", — йдеться у статті 13 Конвенції.

Так само військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Нагадаємо, 5 листопада пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила, що російські військові під час наступу на місто Селидове 23 жовтня розстріляли трьох захоплених у полон українських бійців, а 1 листопада вбили ще трьох полонених військових ЗСУ під час штурму на Покровському напрямку.

27 жовтня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" повідомляв, що ЗС РФ розстрілюють цивільних у Селидовому.