"Один — мій": ЗС РФ на Донеччині розстріляли шістьох українських війсковополонених

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених. Омбудсман надіслав інформацію про цей злочин до ООН та МКЧХ.

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У мережі з’явилося відео, на якому росіяни, ймовірно, розстріляли у спину шістьох українських військових, які потрапили в полон. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував злочин окупантів.

Відео записали російські військові. На оприлюднених кадрах зафіксовано, як кожного полоненого вбивають на очах в інших. Окупанти наказують "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один — мій", перед тим, як випустити чергу куль у спину беззбройного українського бійця. Відео обривається на моменті, коли сьомий військовополонений залишається на землі. Його доля наразі невідома.

"Російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими і ось вчергове демонструє свою безпорадність та злочинність", — зазначив Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що вже передав інформацію про цей злочин до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). За його словами, відсутність відповідальності перетворив злочин у системність.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за фактом розстрілу розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли їх.

У прокуратурі нагадали, що розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються обставини злочину та особи, причетні до його скоєння.

Нагадаємо, 3 січня в Донецькій області біля села Времівка Волноваського району росіяни впритул розстріляли двох полонених бійців ЗСУ.