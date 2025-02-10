Рішення ухвалювались самостійно: у військових не було документа про наступ РФ, — генерал Наєв

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ сказав, що перед початком повномасштабного вторгнення рішення ухвалювались самостійно.

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Генерал-лейтенант Сергій Наєв, який на момент повномасштабного вторгнення ЗС РФ обіймав посаду командувача об'єднаних сил Збройних сил України, дав інтерв'ю "Українській правді", в якому розповів, що відбувалось у війську в останні дні перед вторгненням Росії на територію України.

В інтерв'ю Наєв згадав про підготовку до повномасштабного наступу Росії та про те, що хоча у квітні 2021 року західні медіа і союзники говорили про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії — не було даних від розвідки про те, що наступ ЗС РФ готується. Але він "читав новини, бачив обставини".

"Було відчуття того, що наближається біда", — зауважив Наєв.

За словами генерала Наєва, він щодня отримував розвідувальні донесення, де засвідчувалося, що ударних угруповань навколо України не було. Наєв також нагадав, що міністр оборони України, якому підпорядковується один із розвідувальних органів нашої держави, зазначав, що на жодному напрямку ударних угруповань не створено. Тому деякі рішення він ухвалював самостійно.

"21 лютого я перебував на відповідному пункті управління, на зв'язку зі мною було сім командувачів, і я їм сказав: "Всі сили, які є, висуваємо в райони виконання завдань". Я перебрав повноваження, але я отак от вчинив ініціативно, самостійно", — розповів Наєв.

Також генерал нагадав, що головне завдання будь-якого органу розвідки — це назвати час і дату вторгнення коли буде ворог наступати. Але таких відомостей не було.

"В українському документообігу стосовно будь-якого військового командування за підписом будь-якого керівника розвідки немає такого документа, де написано, що 24 лютого 2022 року о 4 ранку відбудеться пряма агресія РФ проти України", — заявив генерал Наєв.

Але він згадав, що 23 числа на пункт управління командувача Сил оборони України не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Але інформація була отримана неофіційним шляхом, від начальника розвідки. Це була розмова двох російських солдатів про вторгнення на Сумщину. І тоді генерал Наєв ухвалив рішення замінувати акваторію Чорного моря вздовж узбережжя Миколаївської й Одеської областей.

Нагадаємо, у вересні минулого року генерал Сергій Наєв пояснював, чи можливий наступ ЗС РФ із території Білорусі на територію Чернігівської області.