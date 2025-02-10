Решения принимались самостоятельно: у военных не было документа о наступлении РФ, — генерал Наев

Бывший командующий Объединенных сил ВСУ сказал, что перед началом полномасштабного вторжения решения принимались самостоятельно.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев, который на момент полномасштабного вторжения ВС РФ, занимал должность командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины, дал интервью "Украинской правде", в котором рассказал, что происходило в войске в последние дни перед вторжением России на территорию Украины.

В интервью Наев упомянул о подготовке к полномасштабному наступлению России и о том, что хотя в апреле 2021 года западные медиа и союзники говорили о вероятном полномасштабном вторжении России — не было данных от разведки о том, что наступление ВС РФ готовится. Но он "читал новости, видел обстоятельства".

"Было ощущение того, что приближается беда", — отметил Наев.

По словам генерала Наева, он каждый день получал разведывательные донесения, где удостоверялось, что ударных группировок вокруг Украины не было. Наев также напомнил, что министр обороны Украины, которому подчиняется один из разведывательных органов нашего государства, отмечал, что ни на одном направлении ударные группировки не созданы. Поэтому некоторые решения он принимал самостоятельно.

"21 февраля я находился на соответствующем пункте управления, на связи со мной было семь командующих, и я им сказал: "Все силы, которые есть, выдвигаем в районы выполнения задач". Я взял полномочия, но я вот так вот поступил инициативно, самостоятельно", — рассказал Наев.

Также генерал напомнил, что главная задача любого органа разведки — это назвать время и дату вторжения когда будет враг наступать. Но таких сведений не было.

"В украинском документообороте в отношении любого военного командования за подписью любого руководителя разведки нет такого документа, где написано, что 24 февраля 2022 года в 4 утра состоится прямая агрессия РФ против Украины", — заявил генерал Наев.

Но он вспомнил, что 23 числа на пункт управления командующего Сил обороны Украины не заходила ни одна информация от любого должностного лица, что завтра состоится война. Но информация была получена неофициальным путем, от начальника разведки. Это был разговор двух российских солдат о вторжении на Сумщину. И тогда генерал Наев принял решение заминировать акваторию Черного моря вдоль побережья Николаевской и Одесской областей.

Напомним, в сентябре прошлого года генерал Сергей Наев объяснял, возможно ли наступление ВС РФ с территории Беларуси на территорию Черниговской области.