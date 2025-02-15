"Російська офензива провалилася!": ЗСУ відбили штурм окупантів біля Великої Новосілки (відео)

За словами українських військовослужбовців, росіяни застосували під час атаки танк та кілька БМП. Техніка була спалена.

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Збройні сили України відбили штурм ЗС РФ поблизу селища Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Відбиття ворожого штурму поблизу Великої Новосілки. Для атаки окупанти залучили танк та дві БМП", — йдеться у підписі до відео.

У 110 ОМБр уточнили, що всі ворожі бронемашини були зупинені й спалені завдяки роботі українських артилеристів та операторів FPV-дронів.

"Російська офензива провалилася!", — наголосили в бригаді.

Зазначимо, що саме селище Велика Новосілка перебуває в окупації з 29 січня 2024 року, про що раніше повідомили аналітики DeepState.

Нагадаємо, 26 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ закрили "кишеню" у Великій Новосілці.

24 січня аналітики DeepState заявляли, що битва у Великій Новосілці все ближче до фіналу, оскільки ЗС РФ зайшли в центр селища.