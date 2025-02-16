"Чтобы избежать бессмысленной смерти": ВС РФ ломают собственную технику под Покровском, — "Атеш"

За последние полтора месяца было повреждено несколько танков, бронированные машины, грузовики и БТР.

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Военнослужащие ВС РФ намеренно ломают и выводят из строя военную технику на Покровском направлении, чтобы "избежать смерти". Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Российские военнослужащие выводят из строя свою технику на Покровском направлении... Ежедневно фиксируются случаи вывода из строя бронетехники, повреждения артиллерии и умышленной порчи вооружения", — говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что за последние полтора месяца по меньшей мере 12 единиц техники вышли из строя в результате саботажа.

"5 боевых машин пехоты и 2 танка Т-72 были повреждены еще до выхода на боевые позиции. 4 грузовика и 1 БТР пришли в негодность после "внезапных" поломок двигателей и трансмиссий", — отметили в "Атеш".

Особенно активно саботаж проявляется среди военнослужащих 37-й ОМСБр и 5-й ОТБр, которые, по данным "Атеш", уже неоднократно фиксировались за отказом выполнять приказы и намеренным выводом техники из строя.

Командование ВС РФ уже начало расследование этих инцидентов.

Партизаны объяснили, что особую роль в этих актах саботажа сыграли их агенты, которым передали подробные инструкции, как правильно и быстро выводить технику из строя.

"Паника среди оккупантов нарастает: военные все чаще саботируют приказы и ищут способы избежать бессмысленной смерти", — отметили в "Атеш".

Напомним, 12 февраля "Атеш" сообщил, что из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам ВС РФ стали меньше возить топливо в Крым.

7 февраля партизаны сообщили, что российские войска перебрасывают силы ПВО из Крыма для защиты РФ.