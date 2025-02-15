Хитрость не удалась: ВС РФ прячутся в руинах, чтобы не прекращать штурмов (видео)

Военный "Мучной" сообщил, что Силы обороны пытаются реализовать замысел, от которого будет зависеть ход войны. В то же время, по его словам, оккупанты затихли, и это — "очень странно".

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Российские оккупанты прячутся в руинах домов, чтобы продолжать наступление в Донецкой области. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, опубликовав видео с поля боя.

На кадрах видно, как бойцы ВС РФ прячутся в разрушенных домах. Такие враждебные действия зафиксировали на Покровском направлении. Однако хитрости захватчиков желаемого результата не дают.

"Пограничники-операторы FPV обнаруживают противника заблаговременно и уничтожают, не давая ему возможности накопиться и приблизиться к позициям Сил обороны", — заверили в ГПСУ.

Ситуация на Покровском направлении

Военнослужащий "Мучной" сообщил, что в районе Покровска на удивление тихо.

"Сейчас относительно тихо на наших рубежах, даже на удивление дроны не летали, это очень странно, особенно для ру*аков. Потому что наш план по выбиванию их никто не отменял, поэтому и происходит оперативная пауза. Сейчас противник ходит себе и попадает под сбросы, особенно те, кого бросили на костылях штурмовать", — отметил он.

По словам "Мучного", ВСУ пытаются срезать охват Покровска и выйти на более удобные рубежи, на которых стояли раньше. Он подчеркнул, что от результата "будет зависеть дальнейшее состояние войны".

"Единственное, что враг постоянно забрасывает нам в спину КАБы, авиация здесь работает, не без этого, но на поле боя они понемногу тухнут и начали укреплять свои позиции, ждут нашего удара", — добавил военный.

Командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что с утра оккупанты пытаются давить в направлении села Успеновка. Враг привлекал боевые машины для этого.

Успеновка на карте боевых действий Фото: Deep State

"Очень хотят выйти к административной границе Днепропетровской области", — пояснил "Осман".

Напомним, в 110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко сообщили, что ВСУ отбили вражеский штурм вблизи Большой Новоселки. Усилиями артиллеристов и операторов FPV-дронов российские бронемашины были сожжены.

Украинские пограничники сорвали штурмы ВС РФ на Купянском направлении. Оккупанты понесли потери в живой силе, технике и вооружении.