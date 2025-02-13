Под Курахово "назревает беда": военкор предупредил о давлении ВС РФ, детали (карта)

Линия фронта на Кураховском направлении сместилась на 5 км на запад и бойцы ВСУ имеют проблему с эвакуацией, сообщил военный корреспондент Борис Мирошников.

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Вооруженные силы Российской Федерации давят на украинские подразделения, которые держат оборону возле Курахово. Линия боев сдвинулась к селу Улаклы. Враг движется по трассе N-15 и подбирается к Константинополю. О боях на Донбассе военный корреспондент Богдан Мирошников написал в Telegram-канале.

Вечером 13 февраля Мирошников предупредил, что под Курахово "назревает беда". По его словам, россияне оккупировали село Дачное и передвинули линию боев до Улаклы. Далее — населенный пункт Константинополь, отметил он. В заметке военкора также рассказывается о проблемах с эвакуацией бойцов ВСУ.

"Есть накаты на Константинополь. Организация эвакуации — как повезет. В основном, отсутствует", — написал Мирошников.

Бои на Донбассе — Мирошников о Курахово 13 февраля Фото: Скриншот

Бои на Донбассе — детали по состоянию на 13 февраля

На онлайн-карте боевых действий DeepState пока не обозначено смещение линии фронта, о котором сообщил Мирошников. Видим, что от Дачного до Улаклы враг прорвался на 5 км на запад по дороге N-15. Далее еще 1-2 км — и Константинополь. Также виден российский "язык", который тянется севернее данного населенного пункта: направлен от Андреевки до Алексеевки вдоль реки Волчья.

Бои на Донбассе — линия фронта под Курахово 13 февраля Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ от 13 февраля говорится о том, что больше всего штурмов ВС РФ состоялось на Покровском направлении — 35 шт. Также командование доложило, что украинские бойцы обезвредили 229 российских солдат и суммарно около 40 ед. военной техники различных типов.

9 февраля о продвижении россиян под Курахово сообщили аналитики DeepState. Согласно данным аналитиков, ВС РФ удалось добраться до Андреевки — села, от которого до дороги N-15 и Константинополя около 1-2 км.

Отметим, 13 февраля боец ВСУ с позывным "Алекс" рассказал о дефицитной бронетехнике, которую россияне бросили в атаку на Покровском направлении. По его словам, ВС РФ применили бронемашину пехоты, танк, а также легковые автомобили и мотоциклы. Российская атака не удалась: враг потерял 200-300 человек, сообщил военный.

Напоминаем, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успехи ВСУ под Покровском и назвал полк, причастных к этому успеху. Между тем 7 февраля военный эксперт Игорь Козий проанализировал ситуацию на фронте и объяснил, какими могут быть дальнейшие планы ВС РФ.