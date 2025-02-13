"Хороший результат": Зеленский сообщил об успешных боях полка "Скала", детали (видео)

Украинские войска получили хорошие результаты на фронте, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Чиновник поблагодарил подразделение, причастное к успехам.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных боях на одном из отрезков фронта. К удачным боям причастны бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала". О положительных тенденциях на фронте, а также о других вопросах, касающихся Вооруженных сил Украины, Зеленский рассказал в обращении в Telegram-канале.

Зеленский объяснил, что выслушал доклады военных о ситуации на поле боя. Как выяснилось, украинские бойцы имеют успехи. Где именно произошло продвижение ВСУ, президент не сообщил. В то же время он поблагодарил 425-й штурмовой полк.

"Есть хороший результат на фронте — неправильно называть географию, делать это политическим. Но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка — ваша сила действительно имеет значение", — сказал Зеленский.

Кроме того, чиновник рассказал о некоторых деталях общения с главнокомандующим ВСУ, генералом Александром Сырским. Одна из тем — о переводе на новую должность бригадного генерала Сергея Голубцова. Президент пояснил, что генерал станет заместителем командующего Воздушных сил.

"Нам надо укрепить наши воздушные силы, именно авиационный компонент, нашу военную авиацию", — подытожил президент.

Контрнаступление ВСУ — что известно

На странице Генштаба ВСУ в отчете по состоянию на 16 час. 13 февраля не доложили об успехах украинских бойцов на определенном отрезке фронта. Командование сообщило, что самое горячее направление — Покровское: состоялось 23 штурма ВС РФ. Между тем аналитики проекта DeepState обозначили две области на карте боевых действий, освобожденные бойцами ВСУ в последние дни. Речь идет о двух селах под Покровском — Песчаное (западнее города) и Даченское (южнее). Изменения появились на карте 9-10 февраля.

Наступление ВСУ — ситуация на Покровском направлении 13 февраля Фото: DeepState

13 февраля издание Bild сообщило об освобождении села Песчаное в Донецкой области. Кроме того, согласно данным журналистов, есть продвижение в соседних населенных пунктах. Также указано, что бойцы ВСУ прорвались на 1,2 км вглубь позиций противника.

О наступлении ВСУ на Покровском направлении также написал боец Александр Солонько. По его словам, есть продвижение именно возле Песчаного. Кроме того, он отметил особое мастерство 425 штурмового полка. По его словам, они "настоящие звери". Солонько отметил, что успехи — это результат удачного взаимодействия нескольких подразделений Сил обороны.

Напоминаем, 13 февраля пресс-служба ОСГВ "Хортица" сообщила о САУ "Тюльпан" ВС РФ, уничтоженном на Торецком направлении.