"Хороший результат": Зеленський повідомив про успішні бої полку "Скала", деталі (відео)

Українські війська отримали гарні результати на фронті, повідомив президент України Володимир Зеленський. Посадовець подякував підрозділу, який причетний до успіхів.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні бої на одному з відтинків фронту. До вдалих боїв причетні бійці 425 окремого штурмового полку "Скала". Про позитивні тенденції на фронті, а також про інші питання, дотичні до Збройних сил України, Зеленський розповів у зверненні у Telegram-каналі.

Зеленський пояснив, що вислухав доповіді військових про ситуацію на полі бою. Як з'ясувалось, українські бійці мають успіхи. Де саме відбулось просування ЗСУ, президент не повідомив. Водночас він подякував 425-му штурмовому полку.

"Є хороший результат на фронті – неправильно називати географію, робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення", — сказав Зеленський.

Крім того, посадовець розповів про деякі деталі спілкування з головнокомандувачем ЗСУ, генералом Олександром Сирським. Одна з тем — про переведення на нову посаду бригадного генерала Сергія Голубцова. Президент пояснив, що генерал стане заступником командувача Повітряних сил.

"Нам треба зміцнити наші повітряні сили, саме авіаційний компонент, нашу військову авіацію", — підсумував президент.

Контрнаступ ЗСУ — що відомо

На сторінці Генштабу ЗСУ у звіті станом на 16 год. 13 лютого не доповіли про успіхи українських бійців на певному відтинку фронту. Командування повідомило, що найгарячіший напрямок — Покровський: відбулось 23 штурми ЗС РФ. Тим часом аналітики проєкту DeepState позначили дві області на карті бойових дій, звільненні бійцями ЗСУ останніми днями. Ідеться про два села під Покровськом — Піщане (західніше міста) та Даченське (південніше). Зміни з'явились на карті 9-10 лютого.

Наступ ЗСУ - ситуація на Покровському напрямку 13 лютого Фото: DeepState

13 лютого видання Bild повідомило про звільнення села Піщане у Донецькій області. Крім того, згідно з даними журналістів, є просування у сусідніх населених пунктах. Також вказано, що бійці ЗСУ прорвались на 1,2 км вглиб позицій противника.

Про наступ ЗСУ на Покровському напрямку також написав боєць Олександр Солонько. З його слів, є просування саме біля Піщаного. Крім того, він відзначив особливу майстерність 425 штурмового полку. З його слів, вони "справжні звірі". Солонько наголосив, що успіхи — це результат вдалої взаємодії кількох підрозділів Сил оборони.

Нагадуємо, 13 лютого пресслужба ОСУВ "Хортиця" повідомила про САУ "Тюльпан" ЗС РФ, знищеному на Торецькому напрямку.