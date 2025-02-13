У приціл потрапила "жирна ціль": ЗСУ знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" (відео)

За даними українських захисників із підрозділу Voron, завдяки влучному скиданню ворожа "квітка" загорілася, як "новорічна гірлянда".

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ЗСУ на Торецькому напрямку знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". Бійці батальйону безпілотних систем Voron зі складу окремої механізованої бригади продовжують перетворювати ворожу техніку на металолом. Про це повідомляє пресслужба ОСГВ "Хортиця".

2С4 "Тюльпан"

"Цього разу в приціл бійців батальйону безпілотних систем потрапила "жирна ціль" — самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".

Завдяки точному скиданню, ворожа "квітка" загорілася, "наче новорічна гірлянда", — йдеться в публікації.

2С4 "Тюльпан"

Радянський самохідний міномет калібру 240 мм призначений для знищення великих фортифікацій і споруд. До всього іншого, система може вести вогонь ядерними боєприпасами надмалої потужності.

основне озброєння: міномет 2Б8 калібру 240 мм;

додаткове озброєння: ПКТ 7,62 мм;

операційна дальність — 500 км;

швидкість — 62 км/год.

Російські війська застосовували 2С4 "Тюльпан" під час штурмів Луганського аеропорту 2014 року та "Азовсталь" під час боїв за Маріуполь у 2022-му. За час повномасштабного вторгнення Сили оборони неодноразово уражали подібні російські системи.

Турецький напрямок: 14 російських штурмів

"На Торецькому напрямку відбулося 14 ворожих атак. Ворог атакує в районах Щербинівки та Торецька. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі триває шість бойових зіткнень. Від ударів російських бомб постраждали Костянтинівка та Іванопілля", — зазначено у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що мінометники ЗСУ в Донецькій області знищили колону бронетехніки РФ. Російський десант ішов на прорив позицій Сил оборони, але його зупинили злагоджені дії мінометників.

Також повідомлялося, що, за даними Bild, українські війська провели перший контрудар протягом року і звільнили село в Донецькій області. Журналісти повідомили про звільнення села Піщане Донецької області із застереженням, що в населеному пункті тривають бої.