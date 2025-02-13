В прицел попала "жирная цель": ВСУ уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" (видео)

По данным украинских защитников из подразделения Voron, благодаря точному сбросу враждебный "цветок" загорелся, как "новогодняя гирлянда".

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ВСУ на Торецком направлении уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Бойцы батальона беспилотных систем Voron из состава отдельной механизированной бригады продолжают превращать вражескую технику в металлолом. Об этом сообщает пресс-служб ОСГВ "Хортица".

"В этот раз в прицел бойцов батальона беспилотных систем попала "жирная цель" — самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

Благодаря точному сбросу, враждебный "цветок" загорелся, "словно новогодняя гирлянда", — говорится в публикации.

2С4 "Тюльпан"

Советский самоходный миномет калибра 240 мм предназначен для уничтожения крупных фортификаций и сооружений. Ко всему прочего, система может вести огонь ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

основное вооружение: миномет 2Б8 калибра 240 мм;

дополнительное вооружение: ПКТ 7,62 мм;

операционная дальность — 500 км;

скорость — 62 км/ч.

Российские войск применяли 2С4 "Тюльпан" во время штурмов Луганского аэропорта 2014 года и "Азовсталь" в ходе боев за Мариуполь в 2022-м. За время полномасштабного вторжения Силы обороны неоднократно поражали подобные российские системы.

Турецкое направление: 14 российских штурмов

"На Торецком направлении произошло 14 вражеских атак. Враг атакует в районах Щербиновки и Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас длится шесть боестолкновений. От ударов российских бомб пострадали Константиновка и Иванополье", — отмечается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что минометчики ВСУ в Донецкой области уничтожили колонну бронетехники РФ. Российский десант шел на прорыв позиций Сил обороны, но его остановили слаженные действия минометчиков.

Также сообщалось, что, по данным Bild, украинские войска провели первый контрудар в течение года и освободили село в Донецкой области. Журналисты сообщили об освобождении села Песчаное Донецкой области с оговоркой, что в населенном пункте продолжаются бои.