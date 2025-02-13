Первый контрудар за год: ВСУ освободили село в Донецкой области, — BILD

Журналисты сообщают об освобождении села Песчаное в Донецкой области. В то же время военные отмечают, что в настоящее время в населенном пункте продолжаются бои. Генеральный штаб пока не комментирует ситуацию.

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Вооруженные силы Украины нанесли первый контрудар за год — военным удалось освободить село Песчаное в Донецкой области. Об этом сообщает издание BILD.

Фото: DeepStateMAP

Впервые за год украинская армия смогла отбросить Вооруженные силы Российской Федерации в Донецкой области. ВСУ смогли освободить село Песчаное, расположенное в пяти километрах от Покровска. Кроме того, по информации журналистов, украинские силы продвинулись на два километра в соседних населенных пунктах.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельм еще 10 февраля отмечал, что украинские войска провели серию контратак с разных направлений.

"Украина осуществила серию контратак на нескольких направлениях, особенно на юго-восток от Покровска. Они вошли в Песчаное, но пока непонятно, полностью ли отбили село. В то же время россияне продолжают атаковать в этом районе", — писал он в сети Х.

В российских СМИ отмечали, что ВСУ не удалось осуществить наступление на Покровском направлении. Журналисты связывают это с использованием колесной техники, которая может двигаться только по асфальтированным дорогам.

"Для обороны Покровска этот контрудар является крайне важным, поскольку российская армия вплотную подошла к стратегической трассе Е50, которая связывает город с центральной Украиной. Ее потеря могла бы привести к блокаде украинских войск в Покровске", — пишет BILD.

Вместе с тем военный с позывным "Мучной сообщил, что за промышленную и южную часть Песчаного сейчас продолжаются бои.

"Противник еще сидит в подвалах, поэтому работаем осторожно, единственное, что мешает это вражеские дроны и арта 74 бригады "Бешеные псы". Именно они контролируют эту территорию", — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе на момент выхода материала не комментировали информацию.

По информации издания BILD, украинские военные активизировались и на территории Курской области. Журналисты отмечают, что ВСУ удалось вернуть под контроль три населенных пункта.

"ВСУ заняли Фанасеевку, Черкасскую Конопельку и, судя по всему, Колмаков. Максимальное продвижение составило 4-5 км", — писали некоторые Telegram-каналы.

Напомним, что по данным французского издания Le Figaro ВСУ в последние недели начали локальные контратаки по всей линии фронта. В частности, это происходит на востоке Украины и в Курской области.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае мирных переговоров с РФ Украина предложит обменять захваченные районы Курской области на часть оккупированных россиянами территорий. Он не уточнял, какие именно оккупированные территории потребует вернуть в обмен на Курщину.