Перший контрудар за рік: ЗСУ звільнили село в Донецькій області, — BILD

Журналісти повідомляють про звільнення села Піщане в Донецькій області. Водночас військові зазначають, що наразі в населеному пункті тривають бої. Генеральний штаб поки не коментує ситуацію.

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Збройні сили України завдали першого контрудару за рік — військовим вдалось звільнили село Піщане в Донецькій області. Про це повідомляє видання BILD.

Фото: DeepStateMAP

Вперше за рік українська армія змогла відкинути Збройні сили Російської Федерації в Донецькій області. ЗСУ змогли звільнити село Піщане, розташоване за п'ять кілометрів від Покровська. Крім того, за інформацією журналістів, українські сили просунулися на два кілометри у сусідніх населених пунктах.

Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельм ще 10 лютого зазначав, що українські війська провели серію контратак із різних напрямків.

"Україна здійснила серію контратак на кількох напрямках, особливо на південний схід від Покровська. Вони увійшли в Піщане, але наразі незрозуміло, чи повністю відбили село. Водночас росіяни продовжують атакувати в цьому районі", — писав він в мережі Х.

В російських ЗМІ зазначали, що ЗСУ не вдалось здійснити наступ на Покровському напрямку. Журналісти пов'язують це з використанням колісної техніки, яка може рухатись лише асфальтованими дорогами.

"Для оборони Покровська цей контрудар є вкрай важливим, оскільки російська армія впритул підійшла до стратегічної траси Е50, яка зв'язує місто з центральною Україною. Її втрата могла б призвести до блокади українських військ у Покровську", — пише BILD.

Водночас військовий з позивним "Мучной повідомив, що за промислову та південну частину Піщаного наразі тривають бої.

"Противник ще сидить у підвалах, тому працюємо обережно, єдине, що заважає це ворожі дрони та арта 74 бригади "Бешеные псы". Саме вони контролюють цю територію", — йдеться в повідомленні.

В Генеральному штабі на момент виходу матеріалу не коментували інформацію.

За інформацією видання BILD, українські військові активізувались і на території Курської області. Журналісти зазначають, що ЗСУ вдалось повернути під контроль три населені пункти.

"ЗСУ зайняли Фанасіївку, Черкаську Конопельку і, зважаючи на все, Колмаков. Максимальний поступ становив 4-5 км", — писали деякі Telegram-канали.

Нагадаємо, що за даними французького видання Le Figaro, ЗСУ останніми тижнями почали локальні контратаки по всій лінії фронту. Зокрема, це відбувається на сході України і в Курській області.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що в разі мирних перемовин з РФ Україна запропонує обміняти захоплені райони Курської області на частину окупованих росіянами територій. Він не уточняв, які саме окуповані території вимагатиме повернути в обмін на Курщину.