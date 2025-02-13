Минометчики ВСУ в Донецкой области уничтожили колонну бронетехники РФ: детали от ОСГВ "Хортица" (видео)

По данным подразделения, колонна бронетехники российских войск с десантом шла на прорыв позиции. Но слаженные действия минометчиков превратили ее в кучу металлолома.

Related video

В Донецкой области минометчики уничтожили колонну бронетехники на подступах к позициям Сил обороны. Об этом сообщает ОСГВ "Хортица".

Российская бронетехника в Донецкой области

"Бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" остановили штурмовую группу противника на подступах к позициям Сил обороны Донецкой области", — говорится в публикации.

Колонна вражеской бронетехники с десантом шла на прорыв позиции, но слаженные действия наших минометчиков превратили ее в кучу металлолома.

Российская бронетехника в Донецкой области

Спрятаться противнику не удалось, оккупанты в панике начали бежать чуть не забыв своего подбитого товарища, уточнили в ОСГВ.

Важно

ВС РФ разрушили позиции украинских военных на Покровском направлении: детали от ОСГВ "Хортица" (карты)

По данным Генштаба ВСУ, российские войска провели десятки атак на Ливанском, Северском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.

Напомним, что, по данным DeepState, российские войска продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.

Также сообщалось, что на украинской САУ 2С7 "Пион" заметили деталь с тепловизором, что может показаться неочевидным решением, отметили специалисты. Так как САУ находится в 10-15 км от линии фронта, однако это улучшение открывает ряд преимуществ.