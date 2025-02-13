ВС РФ продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях, — DeepState (карты)

Аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в одном населенном пункте Харьковской области и в двух — Донецкой.

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Российские войска продвинулись вблизи трех украинских населенных пунктов. Об этом говорится в сводке команды аналитиков DeepState.

В частности, сообщается, что враг имел некоторый успех вблизи населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Фото: DeepStateMAP

Также Вооруженные силы Российской Федерации прошли вперед в районе населенного пункта Зеленое Поле Волновахского района Донецкой области.

Также россияне продвинулись в районе Новоселки Волновахского района Донецкой области.

В Генеральном штабе Украины рассказали, что в течение суток 12 февраля зафиксировано 116 боевых столкновений. В частности, россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 88 авиационных ударов, применили 7 ракет и сбросили 128 управляемых авиационных бомб.

В ведомстве добавили, что на Покровском направлении ВСУ остановили 34 штурма ВС РФ в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко. Что касается Купянского направления, то там за сутки произошло восемь российских атак оккупантов, в частности, Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.

Напомним, что аналитики DeepState 10 февраля сообщали, что Силы обороны восстановили положение в Донецкой области и на Курщине. В то же время противник имел продвижение возле нескольких населенных пунктов.

На следующий день, 11 февраля, аналитики сообщили о продвижении войск РФ на Донбассе. В опасной зоне оказалось 5 населенных пунктов.