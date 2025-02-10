Силы обороны восстановили положение в Донецкой области и Курской областях, — DeepState (карты)

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. Ровно треть из них — на Покровском направлении.

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Силы обороны восстановили положение в двух населенных пунктах на Покровском направлении и в одном в Курской области Российской Федерации. В то же время противник имел продвижение возле двух сел в Донецкой области и одного населенного пункта в Курской. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала DeepState по состоянию на 10 февраля.

Согласно обновленным картам, украинские войска восстановили положение в Даченском и Водяном Втором Донецкой области.

Силы Обороны восстановили положение в Даченском Фото: deepstatemap.live Силы Обороны восстановили положение в Водяном Втором Фото: deepstatemap.live

Также ВСУ имели успех у Кругленького в Суджанском районе Курской области.

Силы обороны восстановили положение возле Кругленького Фото: deepstatemap.live

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Дачного и Малиновки Покровского района Донецкой области.

ВС РФ продвинулись возле Дачного Фото: deepstatemap.live ВС РФ продвинулись возле Малиновки Фото: deepstatemap.live

Также российские войска имели успех у Никольского в Курской области.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. Ровно треть из них — на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное", — говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 8 часов утра понедельника, 10 февраля.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 10 февраля Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российской армии. Противник нанес 39 авиационных ударов с применением 69 управляемых бомб, а также осуществил 493 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага, на Купянском — 7. На Лиманском направлении в Генштабе зафиксировали 10 атак ВС РФ, на Крамарском — 2, на Торецком — 13, на Новопавловском — 10.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

Напомним, 10 февраля французская газета Le Figaro написала, что в последние недели ВСУ начали локальные контратаки по всей линии фронта. Зато темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине замедлились.

Фокус собрал все, что известно о намерении РФ расширить Двуречанский плацдарм и перейти через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области.