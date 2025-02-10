Сили оборони відновили положення у Донецькій області та на Курщині, — DeepState (карти)

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Рівно третина з них — на Покровському напрямку.

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Сили оборони відновили положення у двох населених пунктах на Покровському напрямку та в одному в Курській області Російської Федерації. Водночас противник мав просування біля двох сіл у Донецькій області та одного населеного пункту в Курській. Про це свідчать дані аналітичного порталу DeepState станом на 10 лютого.

Згідно з оновленими картами, українські війська відновили положення у Даченському та Водяному Другому Донецької області.

Сили Оборони відновили положення у Даченському Фото: deepstatemap.live Сили Оборони відновили положення у Водяному Другому Фото: deepstatemap.live

Також ЗСУ мали успіх біля Кругленького у Суджанському районі Курської області.

Сили оборони відновили положення біля Кругленького Фото: deepstatemap.live

Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Дачного і Малинівки Покровського району Донецької області.

ЗС РФ просунулися біля Дачного Фото: deepstatemap.live ЗС РФ просунулися біля Малинівки Фото: deepstatemap.live

Також російські війська мали успіх біля Микільського на Курщині.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Рівно третина з них — на Покровському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 8 годину ранку понеділка, 10 лютого.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 10 лютого Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російської армії. Противник завдав 39 авіаційних ударів із застосуванням 69 керованих бомб, а також здійснив 493 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, на Куп’янському — 7. На Лиманському напрямку в Генштабі зафіксували 10 атак ЗС РФ, на Крамарському — 2, на Торецькому — 13, на Новопавлівському — 10.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, 10 лютого французька газета Le Figaro написала, що останніми тижнями ЗСУ почали локальні контратаки по всій лінії фронту. Натомість темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися.

Фокус зібрав все, що відомо про намір РФ розширити Дворічанський плацдарм і перейти через річку Оскіл у Куп'янському районі Харківської області.