У росіян є задум: навіщо ЗС РФ намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині

Найближчим часом РФ спробує одночасно зі своїми активними діями на плацдармі за Осколом, прорватися між селом Синьківка та річкою, вздовж лівого берега річки до північних околиць східної частини Куп'янська, вважає експерт Костянтин Машовець.

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ЗС РФ останні кілька днів намагаються розширити Дворічанський плацдарм і перейти через річку Оскіл, на північ від міста Куп'янськ. Підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії противника зі складу його 6-ї загальновійськової армії за підтримки низки підрозділів так званого "добровольчого штурмового корпусу" змогли просунутися уздовж річки приблизно на 250–300 метрів у бік села Кіндрашівка. Зокрема, РФ постійно намагаються форсувати річку Оскіл, щоб закріпитися на іншому березі. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про ситуацію на цій ділянці фронту.

ЗСУ завдали удару по росіянам які хотіли переправитися через річку Оскіл

10 лютого в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Куп’янському напрямку ЗС РФ безуспішно штурмували позиції Сил оборони поблизу Петропавлівки та Загризового. Для доставки штурмових груп в районі Нової Кругляківки противник застосував бронетехніку. Спроба переправитися через річку Оскіл для РФ закінчилася невдачею.

"В районі Дворічної противник тричі намагався переправити свій особовий склад через річку Оскіл. Спроби окупантів були виявлені завчасно, завдано вогневе ураження, плавзасоби загарбників ліквідовано разом особовим складом", — йдеться у повідомленні.

Росіяни намагалися переправитися через річку Оскіл

До цього окупанти вже кілька разів намагалися перебратися через Оскіл, використовуючи гумові човни. Їм це вдається. На іншому березі вони збираються до купи і далі йдуть на штурм.

Зазвичай переправляються вони в темний час доби. Сили оборони щодня фіксують такі пересування і знищують ворожі човни.

"У гумовий човен влізло, умовно, кажучи шість росіян, і вони через Оскіл уночі в туман перейшли та намагаються сховатися десь у лісопосадці. А наші дрони на них полюють і під час переправи, і в лісопосадках. А потім, коли росіяни вже накопичили якусь кількість людей, намагаються проводити якісь штурмові дії, з іншого боку, наші по цих лісах їх ловлять і знищують", — пояснив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Через пересування росіян на карті боїв постійно "мерехтить" — то вони є в районі Дворічної, то їх немає.

Карта боїв в районі Дворічної

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вважає, що ЗС РФ мають чіткий план дій.

"Практично одночасні спроби форсування Осколу, як на північ від міста (силами 6-ї ЗВА, успішні), так і на південь (силами 1-ї ТА, безуспішні), явно свідчать про те, що війська цих об’єднань діють не тільки злагоджено, але і в межах очевидно існуючого єдиного задуму. Той факт, що російське командування поки що спромоглося реалізувати лише частину цього плану (прорватися на Оскіл на південь від міста і переправитися через річку на північ від нього), не скасовує ані його суті, ані основного змісту. Очевидно, що змінюються лише терміни його здійснення і (можливо) склад сил і засобів, які беруть участь в його реалізації", — вважає експерт.

Він додав, що атаки ЗС РФ на північ та південь від села Западне, яке розташоване на дорозі Куп'янськ–Дворічна, не призвели до його повного захоплення. У самій Дворічній ворог поки що не в змозі повністю витіснити Сили оборони з населеного пункту. Вони продовжують контролювати низку кварталів у її північній частині.

"Як на мене, як "альтернативний" варіант, цілком ймовірно, що найближчим часом ворог знову спробує одночасно зі своїми активними діями на плацдармі за Осколом, прорватися між селом Синьківка та річкою, вздовж лівого (східного) берега річки до північних околиць східної частини Куп'янська. Або знову активізується його 1-ша танкова армія (ТА) зі складу УВ "Запад", у напрямку Куп'янськ – Вузловий", — пише Машовець.

Нагадаємо, що 5 лютого співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив Фокусу, що першим та основним плацдармом РФ на правому березі Осколу Харківської області став населений пункт Масютівка, також ворог захопив Новомлинськ та Тополі. Він зауважив, що поки, на жаль, ситуацію не вдається стабілізувати, тоді як збільшення потенціалу росіян щодня зменшує шанси на його "легке" відкидання з утворених плацдармів.

4 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Купʼянському напрямку ЗСУ змусили ЗС РФ залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Командування РФ намагається повернути особовий склад на позиції, погрожуючи розстрілом.