Сили оборони вибили росіян з кількох позицій на Куп'янському напрямку, — Генштаб ЗСУ

Командування РФ намагається змусити своїх солдатів повернути втрачені позиції, погрожуючи їм розстрілом.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони України добре "покошмарили" росіян через що ті повтікали з кількох передових позицій. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 лютого.

"Внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Наразі, за даними нашої розвідки, командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції", — йдеться у повідомленні.

В Харківській ОВА повідомили, що 3 лютого, російська армія майже щогодини завдавала ударів по Куп’янську з різного типу озброєння.

Зазначається, що ніхто з цивільних не постраждав. Також протягом дня внаслідок влучання FPV-дронів пошкоджені службові автомобілі поліції, швидкої допомоги та комунального господарства.

Крім цього, вдень о 15:30 через удар авіабомби типу ФАБ-250 пошкоджено 12 приватних будинків. За даними правоохоронців, постраждав цивільний чоловік. Через годину, за інформацією від Синєгубова, через обстріл постраждала 71-річна жінка. Також пошкоджені приватний будинок і гараж. Також внаслідок обстрілу КАБом пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

У селі Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждала жінка.

Нагадаємо, що 1 лютого повідомлялося, що ЗС РФ почали розширення виступу на північ від Куп’янська в межах довгострокової наступальної кампанії. Це свідчить про те, що він стає для росіян пріоритетним.

27 січня британська розвідка повідомляла про розширення Росією плацдарму на правому березі річки Оскіл. Це дозволить ЗС РФ взяти під контроль північні шляхи постачання до Куп'янська.