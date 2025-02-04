Силы обороны выбили россиян с нескольких позиций на Купянском направлении, — Генштаб ВСУ

Командование РФ пытается заставить своих солдат вернуть утраченные позиции, угрожая им расстрелом.

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На Купянском направлении Силы обороны Украины хорошо "покошмарили" россиян из-за чего те сбежали с нескольких передовых позиций. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 февраля.

"Вследствие активного огневого воздействия подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции возле одного из населенных пунктов. Сейчас, по данным нашей разведки, командование оккупационной армии, угрожая расстрелом, пытается вернуть личный состав на позиции", — говорится в сообщении.

В Харьковской ОВА сообщили, что 3 февраля, российская армия почти каждый час наносила удары по Купянску из различного типа вооружения.

Отмечается, что никто из гражданских не пострадал. Также в течение дня в результате попадания FPV-дронов повреждены служебные автомобили полиции, скорой помощи и коммунального хозяйства.

Кроме этого, днем в 15:30 из-за удара авиабомбы типа ФАБ-250 повреждены 12 частных домов. По данным правоохранителей, пострадал гражданский мужчина. Через час, по информации от Синегубова, из-за обстрела пострадала 71-летняя женщина. Также повреждены частный дом и гараж. Также в результате обстрела КАБом повреждено здание гражданского предприятия.

В селе Моначиновка Купянского района в результате обстрела из РСЗО пострадала женщина.

Напомним, что 1 февраля сообщалось, что ВС РФ начали расширение выступления к северу от Купянска в рамках долгосрочной наступательной кампании. Это свидетельствует о том, что он становится для россиян приоритетным.

27 января британская разведка сообщала о расширении Россией плацдарма на правом берегу реки Оскол. Это позволит ВС РФ взять под контроль северные пути снабжения в Купянск.