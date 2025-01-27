До Куп'янська 12 км: росіяни розширили плацдарм на березі Осколу, — Міноборони Британії

Британські розвідники кажуть, що розширення плацдарму на правому березі річки Оскіл дозволить ЗС РФ взяти під контроль північні шляхи постачання до Куп'янська.

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У Харківській області армія РФ розвиває наступ на Куп'янськ і поступово розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл, повідомило Міністерство оборони Великої Британії в мережі X (раніше — Twitter) у зведенні станом на 27 січня.

В Міноборони Британії повідомляють про розширення плацдарму РФ на західному березі річки Оскіл Фото: UK Ministry of Defence

За даними розвідки Великої Британії, плацдарм на правобережжі Осколу росіяни створили наприкінці листопада минулого року, і відтоді досягли тактичних успіхів на цій ділянці фронту.

Британські розвідники вважають, що наступ окупантів сфокусується на селищі Дворічна, за яке триває боротьба між Силами оборони України та ЗС РФ. Крім того, росіяни намагатимуться захопити село Західне за 4 км на захід від ріки. На думку британців, РФ таким чином тисне на Куп'янськ — логістичний центр, що знаходиться на відстані близько 12 км на південь він розширеного плацдарму.

"Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання", — пишуть у зведенні представники Міноборони Великої Британії.

Куп'янський напрямок на карті DeepState станом на 26 січня Фото: Скриншот

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 8:00 27 січня повідомлялося про 11 атак противника на Куп'янському напрямку. Зокрема, бійці Сил оборони відбивали штурми росіян біля Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

Нагадаємо, 22 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що росіяни форсують річку Оскіл на Харківщині на гумових човнах. За його словами, після переправ росіяни періодично проводили штурми поблизу Дворічної, однак переправити через ріку техніку в них змоги не було.

9 січня начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін розповідав, що російські війська перебувають уже за два кілометри від Куп'янська. Тоді він попереджав, що ворог прагне створити плацдарм на правому березі річки Оскіл.