Бої в Харківській області: армія РФ вже за два кілометри від Куп'янська, — МВА

Позиції Сил оборони України біля міста атакують постійно, ЗС РФ хочуть вийти до траси "Сватове-Куп'янськ". Окупанти хочуть створити плацдарм на правому березі річки Оскіл, упевнений голова Куп'янської МВА Андрій Бесєдін.

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Російські війська активно штурмують позиції Сил оборони України біля Куп'янська, від міста до лінії фронту залишилося всього 2 кілометри. Про це розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Бесєдін в ефірі єдиного телемарафону.

Ворог намагається вийти до траси "Сватове-Куп'янськ", це потрібно для подальшого виходу на лівий берег самого Куп'янська. Складна ситуація і в Дворічній, там ЗС РФ хочуть створити плацдарм на правому березі Оскола. За словами Бєсєдіна, штурмові дії відбуваються постійно.

Вельми непроста обстановка, за оцінками глави ГВА, у напрямку "Загризове-Лозова-Кругляківка". Війська РФ прагнуть там вийти на лівий берег річки Оскіл.

Складна ситуація і в Дворічній, там ЗС РФ хочуть створити плацдарм на правому березі Оскола. За словами Бєсєдіна, штурмові дії відбуваються постійно і це також загрожує Вовчанську.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що 8 січня на Куп'янському напрямку війська РФ атакували 12 разів позиції українських захисників. Сили оборони України відбивали штурми противника недалеко від Голубівки, Загризового і в напрямку Петропавлівки.

Нагадаємо, аналітики DeepState раніше повідомляли про окупацію росіянами села Лозова в Харківській області. Однак представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що в селі тривають бої з окупантами.

Командир батальйону бригади "Буревій" Костянтин Вахрамєєв розповідав, як війська РФ активно застосовують КАБи і дрони на оптоволокні на Куп'янському напрямку. Противник прагне дійти до річки Оскіл.