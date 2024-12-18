"ВС РФ идут 5 дней до позиций": командир бригады "Буревій" о боях на Купянском направлении

Конечная цель противника на этом участке — до Нового года дойти до реки Оскол. Впрочем, бойцы Сил обороны называют такую задачу невозможной для россиян.

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Российские оккупанты не оставляют попыток дойти до реки Оскол и захватить Купянск. Они имеют достаточно средств и личного состава, чтобы достичь цели, но пока им это не удается. О боях на этом участке фронта hromadske рассказал командир батальона бригады "Буревій" Константин Вахрамеев.

По его словам, для бойцов здесь худший сценарий — это любая потеря, даже посадки или кусочка леса, потому что это расширяет возможности противника продвигаться дальше. Он говорит, что вражеские КАБы здесь работают нон-стоп, и россияне активно применяют дроны на оптоволокне.

"Конечная цель противника — дойти до реки Оскол. По всем своим каналам они передают, что до Нового года российские войска должны дойти до реки. Но я вижу, что до Нового года это нереально вообще. В личном составе они превосходят нас в десятки раз. По технике мы выравниваем этот вопрос дронами", — рассказал Константин Вахрамеев.

Также он говорит, что оккупанты прощупывают, где самые слабые места, где можно только технику привлечь и где она не пройдет. Также россияне имеют больше боеприпасов.

"По обеспечению россиян — помню такой перехват, где на одной огневой позиции докладывает командир пушки, что отработал 10 снарядов, на остатке 95. Это только в один день, на одной огневой позиции, не на складах батальона, а на одной позиции. Так, видим, какие у них там ресурсы, запасы этого всего", — рассказывает комбриг "Буревію".

Он говорит, что российские солдаты постоянно готовы штурмовать и готовы идти к позиции даже 20 километров.

"Их высаживают в одном населенном пункте, и они идут пять дней до позиций. Забывают, что такое эвак, оказание помощи, питание, вода. Вот они так идут по дороге, там что-то собирают, воду из рек пьют, но все равно идут и выполняют задание. Были такие пленные, что мы их ловили в домах. Они искали теплые вещи или что-то поесть", — рассказал военный.

На этом направлении, говорит Константин Вахрамеев, благодаря перехватам известно, что ВС РФ несут значительные потери, но в то же время им привозят много пополнения.

"Все они говорят, что им тяжело дойти до позиций, что работает арта по ним, дроны. Но есть те, что доходят, и им потом командир подразделения по рации говорит: "Давай, встречай еще шесть таких". Три дошли — ему еще шесть отправляют. Из тех шести два или три дойдет. Такая у них система накопления — собираются в этих кустах и сидят там, бомжуют в тех ямах", — рассказал Константин Вахрамеев.

Напомним, что 18 декабря сообщалось, что ВС РФ активизировали штурмовые действия на Северском направлении. Противник, сосредоточив большие силы, пытался атаковать на трех участках фронта к востоку от Северска.