"ЗС РФ йдуть 5 днів до позицій": командир бригади "Буревій" про бої на Купʼянському напрямку

Кінцева мета противника на цій ділянці — до Нового року дійти до річки Оскіл. Втім, бійці Сил оборони називають таке завдання неможливим для росіян.

Related video

Російські окупанти не полишають спроб дійти до річки Оскіл і захопити Купʼянськ. Вони мають достатньо засобів та особового складу, щоб досягти мети, але поки їм це не вдається. Про бої на цій ділянці фронту hromadske розповів командир батальйону бригади "Буревій" Костянтин Вахрамєєв.

За його словами, для бійців тут найгірший сценарій — це будь-яка втрата, навіть посадки чи шматочка лісу, бо це розширює можливості противника просуватися далі. Він говорить, що ворожі КАБи тут працюють нон-стоп, і росіяни активно застосовують дрони на оптоволокні.

"Кінцева мета противника — дійти до річки Оскіл. По всіх своїх каналах вони передають, що до Нового року російські війська повинні дійти до річки. Але я бачу, що до Нового року це нереально взагалі. В особовому складі вони переважають нас в десятки разів. По техніці ми вирівнюємо це питання дронами", — розповів Костянтин Вахрамєєв.

Також він говорить, що окупанти промацують, де найслабші місця, де можна лише техніку залучити і де вона не пройде. Також росіяни мають більше боєприпасів.

"По забезпеченню росіян — пам'ятаю такий перехват, де на одній вогневій позиції доповідає командир гармати, що відпрацював 10 снарядів, на залишку 95. Це лише в один день, на одній вогневій позиції, не на складах батальйону, а на одній позиції. Так, бачимо, які в них там ресурси, запаси цього всього", — розповідає комбриг "Буревію".

Він говорить, що російські солдати постійно готові штурмувати і готові йти до позиції навіть 20 кілометрів.

"Їх висаджують в одному населеному пункті, і вони йдуть п'ять днів до позицій. Забувають, що таке евак, надання допомоги, харчування, вода. Оце вони так ідуть дорогою, там щось збирають, воду з річок п'ють, але все одно йдуть і виконують завдання. Були такі полонені, що ми їх ловили в хатах. Вони шукали теплі речі або щось поїсти", — розповів військовий.

На цьому напрямку, говорить Костянтин Вахрамєєв, завдяки перехопленням відомо, що ЗС РФ зазнають значних втрат, але водночас їм привозять багато поповнення.

"Всі вони кажуть, що їм тяжко дійти до позицій, що працює арта по них, дрони. Але є ті, що доходять, і їм потім командир підрозділу по рації каже: "Давай, зустрічай ще шість таких". Три дійшли — йому ще шість відправляють. З тих шести два або три дійде. Така в них система накопичення — збираються в цих кущах і сидять там, бомжують у тих ямах", — розповів Костянтин Вахрамєєв.

Нагадаємо, що 18 грудня повідомлялося, що ЗС РФ активізували штурмові дії на Сіверському напрямку. Противник, зосередивши великі сили, намагався атакувати на трьох ділянках фронту на схід від Сіверська.