РФ захопила третій плацдарм на правому березі Осколу: як це погіршує ситуацію для Купʼянська

ЗС РФ просуваються на півночі Харківської області, ціль противника — дійти до Купʼянська. Так на правому березі річки Оскіл окупанти мають уже три плацдарми. Фокус дізнався, як це погіршує ситуацію на фронті, та як далі розвиватиметься ситуація.

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Сьогодні, 5 лютого, у ЗМІ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації нібито захопили четвертий плацдарм на правому березі річки Оскіл у Харківській області. Проте, чи дійсно це так? Фокус зʼясував, що нині насправді відбувається на фронті.

РФ захопила чотири плацдарми? Ситуація на правому березі Осколу

Співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив Фокусу, що першим та основним плацдармом РФ на правому березі Осколу Харківської області став населений пункт Масютівка, також ворог захопив Новомлинськ та Тополі.

"Ворог продовжує розширювати свій контроль на правому березі річки Оскіл на утворених плацдармах. Зокрема, противник не припиняє накопичувати піхоту, якою здійснює тиск малими групами по декілька осіб на позиції Сил оборони, а також перекидає на місцевість екіпажі з дронами та інші засоби вогневого ураження", — сказав Роман Погорілий.

Він зауважив, що поки, на жаль, ситуацію не вдається стабілізувати, тоді як збільшення потенціалу росіян щодня зменшує шанси на його "легке" відкидання з утворених плацдармів.

"Найгірше — росіяни враховують раніше допущені помилки", — заявив аналітик.

Що зараз відбувається на фронті в Харківській області?

За словами Романа Погорілого, нині російські військові зосереджені на Дворічній, аби мати міцний опорний пункт на плацдармі й накопичувати там свої сили для подальшого просування.

"Контроль на тій місцевості, це як мінімум відтягнення наших сил, які змушені витрачати зусилля і там. Дестабілізація району теж завжди була певним пріоритетом ворога", — пояснив він.

Співзасновник DeepState наголосив, що в районі Западного противник може вийти на висоти, які тягнуться до Дорошівки, й полювати на логістику, зокрема, на Купʼянськ. Ба більше, росіяни можуть розвивати свій рух до Купʼянська з північної сторони вздовж річки Оскіл до Голубівки й Кіндрашівки, оскільки це однією з основних цілей росіян у тому районі.

"З часом будемо бачити, як буде рухатися ворог, які сили застосує і наскільки дадуть можливість йому взагалі рухатися з плацдармів", — додав він.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив у розмові з Фокусом, що в Харківській області дуже сильно активізувався Купʼянський напрямок, там ворог намагається розтягнути українські війська.

"Зараз росіяни біля кордону активувалися дуже сильно. І головне завдання — це ж розширення плацдарму на правому березі Осколу і похід на Купʼянськ", — сказав Жданов.

На запитання, чи можуть українські бійці найближчим часом зупинити противника в цьому районі, експерт відповів, що все залежить від того, які війська там стоять. Він вважає, що враховуючи те, що ситуація виникла зненацька, то скоріше всього там стояли небойові бригади, можливо, війська територіальної оборони. На цій ділянці фронту активних бойових дій не відбувалося понад рік. Російські військові, скоріше за все, цим скористалися та швидко вийшли на правий берег річки.

Далі ж ЗС РФ планують просуватися, їхня ціль — максимально розтягнути українські резерви. За словами Жданова, найближчим часом на Купʼянському напрямку доведеться знімати якісь частини й перекидати в район Тополі для того, аби підсилити українські підрозділи, вводити резерви.

"Ворог може скористатися трьома цими точками — Новомлинськ, Дворічне, Західне — для розширення чи поєднання в єдиний плацдарм з тієї території, яку він захопив на правому березі Осколу", — підсумував Жданов.

Нагадаємо, 27 січня у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія розвивала наступ на Купʼянськ у Харківській області. Зокрема, противник поступово розширював плацдарм на правому березі річки Оскіл.

4 лютого у Генштабі ЗСУ розповіли, що на Купʼянському напрямку українські бійці змусили ворога залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Вороже командування намагається повернути особовий склад на позиції, погрожуючи розстрілом.