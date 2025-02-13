ЗС РФ просунулись поблизу трьох населених пунктів на Донеччині й на Харківщині, — DeepState (карти)

Аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулись в одному населеному пункті Харківської області та у двох — Донецької.

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Російські війська просунулися поблизу трьох українських населених пунктів. Про це йдеться у зведенні команди аналітиків DeepState.

Зокрема, повідомляється, що ворог мав деякий успіх поблизу населеного пункту Дворічна Харківської області.

Фото: DeepStateMAP

Також Збройні сили Російської Федерації пройшли вперед в районі населеного пункту Зелене Поле Волноваського району Донецької області.

Також росіяни просунулись в районі Новосілки Волноваського району Донецької області.

В Генеральному штабі України розповіли, що протягом доби 12 лютого зафіксовано 116 бойових зіткнень. Зокрема, росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 88 авіаційних ударів, застосували 7 ракет та скинули 128 керованих авіаційних бомб.

У відомстві додали, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 34 штурми ЗС РФ в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко. Що стосується Куп’янського напрямку, то там за добу відбулося вісім російських атак окупантів, зокрема, Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

Нагадаємо, що аналітики DeepState 10 лютого повідомляли, що Сили оборони відновили положення у Донецькій області та на Курщині. Водночас противник мав просування біля декількох населених пунктів.

Наступного дня, 11 лютого, аналітики повідомили про просування військ РФ на Донбасі. В небезпечній зоні опинилось 5 населених пунктів.