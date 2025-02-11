Війська РФ просуваються на Донбасі: у небезпечній зоні п'ять населених пунктів, — карта DeepState

Генштаб ЗСУ заявляє про 139 бойових зіткнень на лінії фронту, на позиції українських захисників скинуто 140 КАБ. ЗС РФ поступово просуваються вперед у Донецькій області, повідомила команда DeepState.

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Російські війська просунулися в п'яти населених пунктах Донецької області. Про це йдеться у зведенні команди аналітиків DeepState.

Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Водяного Другого, у селі Запоріжжя, Срібному та Андріївці. Підрозділи РФ мають успіхи біля сіл Свердликове та Миколаєво-Дар'їно в Суджанському районі Курської області.

На лінії фронту 10 лютого відбулося 139 бойових зіткнень

Сили оборони України відновили становище в Піщаному на Покровському напрямку, додали аналітики.

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомляє, що всього за 10 лютого зафіксовано 139 бойових зіткнень. Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 100 авіаударів, скинувши 140 КАБ. Здійснено близько шести тисяч обстрілів, зокрема 200 — із РСЗВ. Задіяно майже 3000 дронів-камікадзе.

Найактивніші бойові дії велися на Покровському напрямку: українські захисники зупинили 47 штурмів агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Звіряче, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Фокус докладно описував наслідки масованого удару ЗС РФ по Україні вранці 11 лютого. Ворог застосував ракети повітряного, наземного і морського базування.

Унаслідок ударів росіян уранці 11 лютого без газопостачання залишилося 9 населених пунктів Полтавської області. Під удар потрапили об'єкти "Нафтогазу".