Войска РФ продвигаются на Донбассе: в опасной зоне пять населенных пунктов, — карта DeepState

Генштаб ВСУ заявляет о 139 боевых столкновениях на линии фронта, на позиции украинских защитников сброшено 140 КАБ. ВС РФ постепенно продвигаются вперед в Донецкой области, сообщила команда DeepState.

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Российские войска продвинулись в пяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом говорится в сводке команды аналитикoв DeepState.

Враг продвинулся возле Великой Новоселки, Водяного Второго, в селе Запорожье, Серебряном и Андреевке. У подразделений РФ имеются успехи у сел Свердликово и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

На линии фронта 10 февраля произошло 139 боевых столкновений

Силы обороны Украины восстановили положение в Песчаном на Покровском направлении, добавили аналитики.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что всего за 10 февраля зафиксировано 139 боевых столкновений. Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиаударов, сбросив 140 КАБ. Совершено около шести тысяч обстрелов, в том числе 200 — из РСЗО. Задействовано почти 3000 дронов-камикадзе.

Наиболее активные боевые действия велись на Покровском направлении: украинские защитники остановили 47 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Фокус подробно описывал последствия массированный удара ВС РФ по Украине утром 11 февраля. Враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

В результате ударов россиян утром 11 февраля без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов Полтавской области. Под удар попали объекты "Нафтогаза".