ВС РФ разрушили позиции украинских военных на Покровском направлении: детали от ОСГВ "Хортица" (карты)

Военные рассказали, что россияне пытаются прорвать оборону вблизи некоторых населенных пунктов. В Генеральном штабе подтвердили информацию о штурмах россиян на этом направлении.

Related video

На Покровском направлении Вооруженные силы Российской Федерации разрушили позиции Вооруженных сил Украины. Об этом рассказывает оперативно-тактическая группировка войск "Хортица".

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", — говорится в сообщении.

Там отметили, что на Покровском направлении россияне пытаются прорвать оборону Барановке, Водяном Втором, Миролюбовке, Луче, Лысовке, Даченском, Удачном, Успеновке, Надеевке, Андреевке и Дачном.

В Генеральном штабе добавили, что в течение 10 февраля в целом зафиксировано 139 боевых столкновений. Кроме этого, ВС РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 100 авиационных ударов, сбросив 140 управляемых авиационных бомб, в том числе и в районе Покровска. Также было осуществлено почти шесть тысяч обстрелов, в том числе 200 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 2853 дроны-камикадзе.

В ведомстве также рассказали, что на Покровском направлении ВСУ остановили 47 штурмовых и наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

Напомним, что 7 февраля аналитики канала DeepState сообщали о продвижении российских войск под Покровском. На следующий день, 8 февраля, РФ заявила о наступлении Вооруженных сил Украины под Покровском.

Добавим, что 10 февраля французская газета Le Figaro писала, что контратака ВСУ станет "решающим вопросом" во время мирных переговоров. В СМИ убеждены, что самое важное развитие событий происходит именно в районе Покровска.