Российские войска продвинулись под Покровском в Донецкой области: детали от DeepState

Армия страны-агрессора продвинулась в Дачном и Успеновке. Такие выводы сделали аналитики канала DeepState.

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Армия России продвинулась в двух населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщают аналитики канала DeepState.

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Как отмечается, враг продвинулся в селах Дачное Кураховской городской громады Покровского района и Успеновка Покровской городской громады Покровского района Донецкой области.

Район Дачного Фото: скриншот

Район Успеновки Фото: скриншот

Ситуация на фронте

В то же время украинский военный с позывным "Мучной" сообщал, что в районах междуречья Солона и Волчья пока без особых продвижений противника. Продолжаются бои за Успеновку, во время которых представители российской армии, по словам бойца ВСУ, "ложатся пачками".

Фото: скриншот

К тому же, отметил боец, впервые за все время есть положительные моменты и изменения на некоторых отрезках фронта, ведь со стороны Сил обороны есть небольшие атаки в сторону Надеждинки.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", в свою очередь, описывает ситуацию, которая сложилась на Кураховском направлении. По его словам, в районе Андреевки линия боевого столкновения проходит по восточному краю села. Подходы к нему враг не контролирует, и оборона здесь напоминает некий "слоеный пирог".

Фото: скриншот

В то же время на юге и юго-западе от Дачного враг пытается просочиться между боевыми порядками украинских защитников и подойти как можно ближе к трассе.

Информация от Генштаба ВСУ

Как сообщили в Генеральном штабе украинской армии, за прошедшие сутки на Покровском направлении бойцы ВСУ остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. Всего вчера на фронте было зафиксировано 101 боестолкновение.

Напомним, в ISW сообщили, что за 6 февраля ВСУ прошли в Курской области РФ на пять километров вглубь. В то же время в Минобороны РФ заверили, что отбили атаку украинских сил.

В свою очередь военкор Богдан Мирошников рассказывал о "настоящем бермудском треугольнике" на Торецком направлении, где российская армия "теряет" своих солдат, но упорно туда возвращается.